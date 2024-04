Le championnat de Pro D2 ce vendredi à l'occasion de la 26ème journée. Parmi les retours de marque, Antoine Aucagne, le meilleur buteur de la saison, rechausse les crampons avec Aurillac.

Grenoble

Pour la première fois de la saison, elle s’est considérablement vidée. En reprise après son entorse de la cheville, le pilier gauche Zack Gauthier figure dans le groupe élargi pour ce week-end et postulera au déplacement à Biarritz. Mieux : après avoir évolué à flux tendus toute la saison sur les postes de deuxième-troisième ligne, les entraîneurs alpins ont désormais suffisamment de latitude pour offrir au deuxième ligne Pierce Phillips l’occasion de se reposer. À noter le retour de Fusier (ischio) sur le banc, ainsi que le maintien d’une composition des finisseurs en 6-2, où Rossi conserve notamment la place de talonneur et Clément celle de demi polyvalent, après leur prestation convaincante à Nevers.

Aurillac

Retour d’Antoine Aucagne, Marc Palmier et Aleksandre Burduli aux entraînements. C’est donc un groupe quasi au complet qui postule pour le déplacement à Grenoble. Petite incertitude toute même pour Aucagne qui pourrait être ménagé, tout comme Cameron Dodson ou encore Didier Tison au vu des échéances à venir.

Béziers

Otonuku Pauta, expulsé à Rouen et automatiquement suspendu, c’est avec une troisième ligne décimée que Béziers se présentera face à Valence-Romans, puisque Gillian Benoy, absent pour un mois, Sias Koen, également suspendu pour encore trois semaines et William Van Bost, touché à une côte et insuffisamment remis, manqueront à l’appel. Watisoni Votu et John-Henry Fincham devront encore patienter, tandis que Youssef Amrouni a repris les séances d’entraînement, et devrait être apte pour le prochain bloc.

Valence-Romans

Aucun changement majeur à noter du côté de l’infirmerie des Damiers. Pour ce déplacement à Béziers, le staff doit toujours se passer de Thembelani Bholi (fracture du plancher orbital) qui devrait faire son retour tour la semaine prochaine, ainsi que de George Worth, touché au pied. Quant à Kévin Goze (cervicales), Brice Humbert (fracture d’une cheville) et Loan Real (pectoral), leur saison est terminée.

Vannes

Pour le déplacement sur la pelouse de Chanzy, les Bretons font face aux absences d’O’Shea (gêne à la cheville) et Bresler (mollet) en seconde ligne. Prêté par le Racing, l’ailier Benmegal est quant à lui de retour et devrait commencer d’entrée. Tout juste arrivé en qualité de joker médical d’Hamish Bain, le deuxième ligne Koen Bloemen ne devrait pas être qualifié et devrait découvrir l’ambiance de la Rabine depuis les tribunes.

Dax

Encore beaucoup de rotations du côté de Dax. Première sur le banc pour le solide et prometteur pilier Raphaël Laboille (19 ans). Premier capitanat en Pro D2 pour le jeune talonneur de 23 ans, Louis Barrère. Le reste du groupe est au repos. Seul les centres Alex McHenry (épaule) et Théo Dachary (cheville) accompagnés du numéro 8 Mamea Lemalu (coude), sont aux soins.

Rouen

Antoine Fournier sera absent au moins trois semaines suite à une grosse plaie subie face à Béziers. Benito Masilevu est de nouveau présent, ça devrait être plus long mais finalement pas de déchirure, juste un point qu’il a soigné. Toby Salmon revient doucement mais est encore juste et Kevin Bly a toujours l’épaule fragile et doit encore patienter. Pour le reste, tout le monde est sur le pont.

Provence Rugby

Le deuxième ligne Joshua Tyrell, victime d’une commotion à Aurillac, est encore préservé pour ce déplacement à Rouen et ne sera pas dans le groupe. Autre joueur commotionné cette fois-ci contre Montauban, le centre Eto Bainivalu qui ne jouera donc pas en Normandie ce soir. De son côté, le troisième ligne Malohi Suta devrait retrouver sa place dans le groupe aixois jeudi prochain contre Mont-de-Marsan. En revanche, le centre Atila Septar effectue son retour dans les 23. On note également qu’avec près de dix joueurs clés laissés au repos, le staff technique affiche clairement sa volonté de faire tourner l’effectif et de maintenir concerné un groupe élargi dans l’optique des futures échéances.

Agen

Le SU Agen a enregistré un gros coup dur lors de son déplacement à Colomiers. En effet, le demi de mêlée titulaire d’origine tongienne, Sonatane Takulua, s’est blessé au niveau des ischios. Il devrait être absent plusieurs semaines. De son côté, Arnaud Duputs est suspendu, lui qui a pris trois cartons jaunes cette saison. À l’infirmerie se trouvent toujours Zak Farrance (genou), Kolinio Ramoka (genou), Harry Sloan (genou), Mike Sosene-Feagai, Jean-Marcellin Buttin (ischios) et Malik Hamadache (K.-O.)

Soyaux-Angoulême

La semaine dernière face à Vannes, le SA XV a perdu son talonneur d’expérience Motu Matu’u (ischios) et son jeune deuxième ligne Will Greatbanks (entorse d’une cheville). Les deux devraient être indisponibles jusqu’au terme de la saison. Mais les Charentais enregistrent les retours de Lestremau (genou), Barka (ischios), Masibaka (poignet), Va’aï (genou) ou Brosset (pied). Opéré pour soigner une pubalgie, Enzo Morand-Bruyat, deux feuilles de match en début de saison, est également de retour.

Montauban

Thomas Fortunel, touché à l’épaule ces dernières semaines fera son retour à l’ouverture. Pour Thomas Larregain pas de chance. L’arrière qui traînait un problème à la hanche et qui faisait son retour à Aix-en-Provence a dû quitter la pelouse, victime d’une luxation de l’épaule. Il sera éloigné des terrains plusieurs semaines ce qui signifie que sa saison est terminée.

Nevers

Le match face à Grenoble a mis sur le flanc les deuxièmes lignes Chris Gabriel et Maka Polutele, le flanker Hugues Bastide et le centre Alivereti Loaloa. Les piliers Jordan Seneca et Farai Mudariki, le deuxième ligne Maxence Barjaud, les troisièmes-lignes Kevin Noah et Steven David et le trois-quarts aile Lucas Blanc complètent l’infirmerie. Sérieusement blessé fin septembre lors de la Coupe du monde, le Géorgien Lasha Jaiani vivra son premier match en club de la saison. Autre retour attendu, celui de Senio Toleafoa, après deux mois et demi d’absence.

Mont-de-Marsan

Les Montois seront toujours privés de leurs quatre blessés de longue date : Max Curie, Aston Fortuin, Christophe Loustalot et Yoann Laousse-Azpiazu. Auxquels s’est rajouté l’ailier Semi Lagivala, touché au doigt. Le reste du groupe est sur le pont et la composition d’équipe est donc une affaire de choix sportifs. On notera la première titularisation du demi de mêlée espoir Nicolas Darquier et le retour sur la feuille de match du talonneur Torsten Van Jaarsveld. Mattéo Lalanne, souffrant durant la semaine, était en balance pour une place sur le banc avec Gheorghe Gajion qui ferait ainsi son retour après plusieurs mois d’absence.

Biarritz

McClintock (rupture du ligament croisé antérieur du genou) et Morgan (ligaments d’une cheville) ont certainement terminé leur saison. Aliouat (pectoral) et Lonca (épaule) sont toujours absents. Sauveterre suit les phases de son protocole commotion et Hébert (ligament talo-fibulaire antérieur d’une cheville touché) est espéré pour la fin du bloc. Millar, opéré d’une pubalgie, ne rejouera pas cette saison. Vergnaud (pubalgie), Haouas (malade), Tolai (genou), Jonas (cheville) et Fariscot (cuisse) sont forfaits. Perraux et Nutsubidze ont repris l’entraînement.