À cinq journées de la fin du championnat, chaque victoire va compter double pour les places dans le top 6 avec Grenoble qui pourrait venir jouer les troubles fêtes. En bas de tableau, l’USM pourrait toucher le fond. Découvrez les pronostics de Rugbyrama pour cette 26ème journée de Pro D2.

Brive – Colomiers

Quelle rencontre pour ouvrir le bal de cette journée ! Si aucune des deux équipes n’est véritablement loin des places qualificatives, les deux pourraient y dire adieu en cas de faux pas ce jeudi. Après un début de saison vraiment compliqué, le CA Brive a connu une suite d’exercice en dents de scie. Alors que le printemps est désormais bien installé et que l’odeur des phases finales commence à embaumer tout le pays, cette équipe corrézienne semble capable de se resserrer et de se muer en véritable épouvantail du championnat.

Notre pronostic : victoire de Brive

Grenoble – Aurillac

Cette équipe de Grenoble est capable de tout : prendre 50 points sur une rencontre, comme venir à bout de n’importe quel adversaire. En cette fin de saison, les barragistes de la saison dernière se sont montrés plus performants dans la seconde catégorie. Le FCG pourrait bien ne faire qu’une bouchée d’Aurillacois toujours en difficulté à l’extérieur.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Grenoble

Béziers – Valence-Romans

Eux aussi sont capables de battre n’importe qui mais ils préfèrent, souvent, passer 50 points à leurs adversaires, même si cela a pu leur arriver d’en encaisser autant. En face, le VRDR, dont le maintien n’est pas encore assuré mais en bonne voie, peut craindre ce déplacement à Raoul-Barrière où ils ne seraient pas les premiers à se casser les dents.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Béziers

Vannes – Dax

Deuxièmes de Pro D2, les Bretons espèrent récupérer leur fauteuil. Pour ça, il faudra d’abord venir à bout des Dacquois, impressionnants promus et quatrièmes du championnat. Mais les Vannetais le savent, la victoire est primordiale s’ils veulent conserver leur deuxième place (voire mieux). La marche semble cette fois trop haute pour Dax.

Notre pronostic : victoire de Vannes

Rouen – Provence Rugby

Et si les Normands sortaient finalement la tête de l’eau. Bon derniers et presque déjà enterrés il y a quelques semaines, les hommes des Sébastien Tillous-Borde ne sont, aujourd’hui, plus qu’à deux points de la quinzième place. Oui, ils accueillent le leader, mais, ils l’ont montré la semaine dernière face à Béziers, ils sont capables de gros coups. Après un match accroché, rude, les Rouennais pourraient s’imposer et, en cas de résultat favorable, enfin quitter cette 16ème place.

Notre pronostic : victoire de Rouen, bonus défensif pour Provence

Agen – Soyaux-Angoulême

Le SUA a perdu gros la semaine dernière sur la pelouse de Colomiers, plus qu’un simple match. La qualification semble s’éloigner pour les Agenais, mais une victoire bonifiée pourrait leur faire vivre une folle fin de saison. En face, les Angoumoisins profitent des mauvaises performances de Montauban pour s’éloigner de la zone rouge, mais ce déplacement s’annonce compliqué pour eux, qui peuvent toujours espérer une nouvelle contre-performance montalbanaise.

Notre pronostic : victoire d’Agen

Montauban – Nevers

La récente défaite de l’USON au Pré-Fleuri, la première de la saison, n’arrange aucunement les affaires de l’USM. Nul doute que les Neversois se déplaceront avec la ferme intention de laver cet affront. Pas de quoi arranger Montauban, déjà au fond du saut, mais qui pourrait continuer de creuser, jusqu’à une possible 16ème place.

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Montauban

Mont-de-Marsan – Biarritz :

Les Montois qui n’ont plus gagné depuis trois matchs (deux défaites, un match nul) auront à cœur de se reprendre face à des Biarrots qui ont, semble-t-il, franchi les plus hauts pourcentages de la pente et sortent petit à petit de la crise sportive. Évidemment, dans un stade qui porte son nom, les Jaune et Noir auront à cœur de rendre un bel hommage à André Boniface.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Mont-de-Marsan