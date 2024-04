Le deuxième ligne du Montpellier Hérault Rugby Paul Willemse est passé devant la commission de discipline suite à son carton rouge reçu face à l’Ulster. Il manquera cinq semaines de compétition avec son club.

La décision est tombée pour le deuxième ligne du MHR Paul Willemse. Après son plaquage dangereux sur l’arrière irlandais de l’Ulster Will Addison dimanche dernier, il a été sanctionné par la commission de discipline de l’EPCR à cinq semaines de suspension. Cette dernière "estimant que Willemse avait plaqué Addison de façon dangereuse et imprudente. Elle a déterminé que l’infraction correspondait au degré moyen du barème des sanctions de World Rugby. Elle a sélectionné un point d’entrée de six semaines." Étant donné que Willemse a plaidé coupable lors de l’audience, la sentence a été réduite d’une semaine.

Le joueur montpelliérain, victime d’une blessure sur le plaquage, ne connaît pour l’heure pas les dates exactes de sa période de suspension. Au vu du calendrier, il reste 6 rencontres de phase régulière de Top 14 pour la mission maintien du club ciste : à Pau, contre Perpignan, à Castres, contre Toulouse et Lyon et à Clermont. L’international français (32 sélections) pourrait donc ne pas revenir sur les terrains avant le dernier match de la saison au stade Marcel-Michelin.