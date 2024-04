La Rochelle a traversé le globe pour affronter le Leinster, en quart de finale de Champions Cup. Quelques jours après avoir bataillé en Afrique du Sud, les Maritimes sont basés à Cork et assurent que le long voyage n’aura aucune incidence sur leur état de forme, ce samedi.

La Rochelle – Le Cap – Paris – Cork – Dublin. Telles sont les grandes étapes du périple de La Rochelle, débuté le 2 avril et qui se terminera ce samedi à l’Aviva Stadium. Après avoir battu les Stormers au terme d’une fin de match irrespirable, les Maritimes ont déjà englouti plus de 21 000 kilomètres et se préparent dans un cadre atypique pour la cinquième opposition contre le Leinster. À Cork, dans la ville d’enfance de Ronan O’Gara, les doubles champions d’Europe en titre se sont ressourcés pour se préparer au mieux à la tempête. "Le groupe a été un peu mâché par ces différents voyages, on est arrivé lundi à Cork et le staff a mis un gros focus sur la récupération et la stratégie. L’idée était de faire fonctionner le cerveau tout en se régénérant avant une grosse journée d’entraînement ce jeudi. Mais ces voyages ne sont pas une excuse, on est mis dans d’excellentes dispositions, on prend bien soin de nous. Ce périple a été digéré" explique Judicaël Cancoriet.

À Cork, sur les terres du "roi" O’Gara

L’étape dans le Munster n’a pas été choisie au hasard. Joel Sclavi et Donnacha Ryan plaisantent en évoquant la ville de Cork, où Ronan O’Gara est le "roi". "On s’est entraîné dans son club d’enfance en début de semaine, et on a bien ri quand Jack Nowell a publié une photo sur Instagram avec un drapeau à l’effigie de ROG avec marqué "c’est une opportunité f*cking énorme". Cela l’a fait sourire" raconte le pilier argentin. Ce mardi soir, Donnacha Ryan et le manager du Stade rochelais sont sortis au restaurant et l’ancien ouvreur du Munster a logiquement été reconnu au milieu des habitants de la ville irlandaise.

La Rochelle got a warm welcome at Ronan O’Gara’s club, @CorkConRugbyFC, for training there yesterday!



Photo via Jack Nowell on Instagram. pic.twitter.com/OP0U2rK2Ir — Murray Kinsella (@Murray_Kinsella) April 10, 2024

Dans ce contexte bucolique, le staff maritime a laissé quartiers libres à ses joueurs, qui ont pu s’aérer l’esprit. "Les joueurs étaient fatigués en arrivant en Irlande, certains avaient des courbatures, ils étaient également choqués du climat (rires). Pour la première fois depuis le début de la saison, tout le monde est disponible et on a pu gagner en cohésion, alors qu’avant la Coupe du monde, les internationaux étaient évidemment absents. En milieu de semaine, certains joueurs sont sortis en ville et ont mangé à l’extérieur, c’était très important pour eux. Ensuite, on va passer en mode compétition en réduisant les distractions" souligne Donnacha Ryan, autre local de l’étape.

On prend tous les soutiens possibles !

À Cork, le cœur des habitants vibre pour le Munster, et nul doute que les locaux verraient d’un bon œil une quatrième défaite du Leinster face à La Rochelle, ce samedi. Les Maritimes ont d’ailleurs reçu plusieurs encouragements de la part des habitants de Cork, comme en témoigne l’entraîneur des avants rochelais. "On prend tous les soutiens possibles ! L’année dernière, en finale à l’Aviva Stadium, l’ambiance était tellement impressionnante qu’aujourd’hui on capte chaque geste qui peut nous aider. Et puis on se sert également de cette semaine pour s’habituer au climat irlandais et ne pas être surpris à Dublin". Invaincue face au Leinster en phase finale, La Rochelle connaît la recette, quel que soit le stade.