Ce jeudi et vendredi soir, une minute d'applaudissements sera respectée sur tous les terrains de Pro D2 en hommage à André Boniface, décédé ce lundi à l'âge de 89 ans. La journée de Pro D2 se terminera dans le stade landais qui porte son nom et celui de son frère, pour une rencontre en Mont-de-Marsan et Biarritz.

Cette 26ème journée de Pro D2 sera placée sous le signe de l'hommage. En effet, après que le monde du rugby a appris la disparition d'un de ses emblèmes, André Boniface, la deuxième division lui dira un dernier au revoir sur chacune de ses pelouses. La Ligue nationale de rugby a officiellement communiqué qu'une minute d'applaudissements sera respectée dans chacun des 8 stades du championnat de Pro D2 ce jeudi 11 et vendredi 12 avril.

Le président de la LNR René Bouscatel a tenu à saluer sa mémoire : "Beaucoup de joueurs sont rentrés dans l'histoire, peu sont entrés dans la légende. André Boniface vient d'y accéder pour l'éternité. Il a marqué le rugby de sa classe et de son talent. Aux côtés notamment de son frère Guy, il a contribué aux plus belles heures du rugby montois et tricolore, et a fait aimer le rugby au plus grand nombre. Il incarnait l'élégance tant sur le terrain qu'en dehors et je tiens, au nom de la Ligue Nationale de Rugby, à adresser mes plus sincères condoléances à sa famille à ses proches."

Comme un symbole, cette 26ème journée se clôturera donc à Mont-de-Marsan, là où le monument du rugby français a écrit les plus belles lignes de son histoire. Dans un antre qui porte son nom et celui de son frère cadet, les applaudissements seront sans doute plus intenses qu'ailleurs, dans ce stade où ceux qui le connaissaient seront nombreux pour cette rencontre face à Biarritz et cet ultime adieu.