Après un peu plus de trois saisons sur la rade, Adrien Warion (23 ans, 2m02, 115kg) pourrait bien tenter une aventure en terre catalane. Le jeune deuxième ligne retrouverait Franck Azéma qui l’a entrainé lors de son passage à Toulon.

Arrivé en 2021 à Toulon en provenance de Provence Rugby, Adrien Warion (23 ans) devrait changer de couleurs la saison prochaine. Le deuxième ligne, qui arrive au terme de son contrat avec le RCT, pourrait rebondir à Perpignan où officie Franck Azéma, qui l’a entraîné du côté de Mayol.

Six matchs au compteur cette saison

Cette saison, l’ancien international des moins de 20 ans a cumulé seulement six matchs dont deux comme titulaire. En quatre saisons passées sur la rade (dont une en prêt où il est arrivé en cours de championnat) il compte 37 apparitions sous les couleurs rouge et noir.

À la recherche de temps de jeu, Adrien Warion pourrait donc continuer à faire ses armes en terre catalane. Pour l’heure l’USAP a choici de prolonger Posolo Tuilagi et Tristan Labouteley au poste de deuxième ligne. Au niveau des départs, Shahn Eru ne sera pas conservé tout comme Victor Moreaux qui devrait prendre la direction de Montauban. À ce jour, Perpignan se trouve à la neuvième place du classement avec six points d’avance sur la zone rouge et seulement cinq points de retard sur le top 6. La mission maintien est donc pour l’heure bien embarquée.