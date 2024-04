Alors qu’elles menaient de 14 points et qu’il restait moins de quatre minutes à jouer, les Bleues ont chuté face aux Australiennes (21 à 24). Les Françaises terminent 4e du tournoi d’Hong-Kong.

Visiblement émoussées en demi-finale face aux USA, les Françaises sont encore apparues fatiguées dans ce match pour la troisième place face à l’Australie. Si, les filles du Pacifique ont ouvert le score, les Bleues n’ont rien lâché, à part les chevaux peut-être, au point de marquer par trois fois et mener 21 à 7. C’est d’abord Valentine Lothoz qui a franchi la ligne avant d’être imitée par Chloé Jacquet puis Joanna Grisez. La victoire semblait leur tendre les bras avec 14 points d’avance à 3 minutes du terme.

Une défaite au buzzer

Mais les Françaises avaient, semble-t-il, encore le voyage dans les jambes et ça s’est senti en fin de match face aux Australiennes venues de moins loin. Malgré un premier essai non-transformé encaissé, les Bleues avaient encore de quoi voir venir avec un matelas de 12 points et le chronomètre en leur faveur. Mais après une nouvelle marque australienne, les Tricolores perdaient le ballon et offraient une ultime possession à leurs adversaires qui ne faisaient pas prier pour franchir la ligne et signer une victoire après la sirène, score final 24 à 21. Si les coéquipières de Chloé Jacquet ont montré plus de ressources qu’en demi-finale, les jambes ont tout de même semblé trop lourdes en fin de rencontre et elles terminent au pied du podium. Une pause s’impose avant le prochain tournoi à Singapour du 3 au 5 mai.