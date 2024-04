Info Midi Olympique. En mauvaise posture au classement en Top 14, Oyonnax pourra compter, quoiqu’il advienne, sur un effectif compétitif la saison prochaine. L’arrivée probable de Zack Holmes en témoigne.

C’est un joli coup qu’Oyonnax est en passe de réaliser. Selon nos informations, le club de l’Ain est sur le point d’enrôler Zack Holmes, qui évolue actuellement à l’Union Bordeaux-Bègles.

À bientôt 34 ans, l’Australien a beaucoup d’expérience et reste une valeur sûre du championnat français. Moins utilisé cette saison (4 titularisations en 12 matchs), il ne semble pas pour autant vouloir arrêter sa carrière maintenant. Après La Rochelle, le Stade toulousain et l’UBB, c’est donc un quatrième club français que pourrait découvrir l’ouvreur polyvalent. Il devrait remplacer numériquement Jules Soulan, qui rejoindra Provence Rugby. Malgré la sollicitation du SU Agen, c’est donc bien chez l’actuelle lanterne rouge du Top 14 que l'ouvreur ou centre devrait poursuivre sa carrière. Cette dernière semble avoir été plus convaincante au cours des négociations.