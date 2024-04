En direct. Leinster – Leicester : suivez le huitième de finale de Champions Cup

Bonjour et bienvenue sur le site Rugbyrama pour suivre le direct commenté de la rencontre entre Leinster et le Leicester en huitième de finale de Champions Cup.

D’un côté, le Leinster qui apparaît comme la meilleure équipe du vieux continent depuis plusieurs années mais qui n’a plus soulevé le trophée depuis 2018 et qui reste sur deux échecs en finale.

De l’autre, le Leicester mal classé en championnat et qui a déjà été défait par les Irlandais durant la phase de poule. Le match a en plus lieu sur la pelouse du Leinster cette fois-ci et la marche semble haute pour les Anglais.

Cette rencontre sera arbitrée par le Français Pierre Brousset.