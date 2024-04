Favori de ce huitième de finale, le Leinster n’a pas tremblé face aux Anglais de Leicester. Les Irlandais se sont imposés 36-22 et affronteront la Rochelle en quart de finale.

Largement favoris, les Irlandais étaient pourtant bousculés dans cette rencontre. Dans les premières minutes de la partie, les Tigers avaient à cœur de ne pas se laisser faire. Un essai obtenu après six minutes de jeu venait récompenser les bonnes intentions des Anglais. Pollard ouvrait le score pour les siens avant de transformer son propre essai.

Gibson-Park au dessus du lot

Mais devant son public et invaincu depuis six rencontres, le Leinster ne laissait pas longtemps avant de doucher les minces espoirs des Tigers. Un premier essai de Gibson-Park permettait aux siens de recoller au score. Le numéro 9 réalisait un doublé quelques minutes plus tard grâce à une belle percée sur le flanc gauche. L’Irlandais réalisait le triplé après 30 minutes de jeu. Une belle action collective permettait au Leinster de mener 22-10 à la pause.

A l’image de leur début de match, les Tigers débutaient ce second acte avec les mêmes intentions. Offensive et dangereuse, la domination des Anglais finit par être récompensée grâce à un essai en puissance inscrit par Conan.

Une seconde période pleine de maîtrise

Malheureusement pour les joueurs de Leicester, l’espoir d’un retour ne durait pas longtemps. Hensaw récupérait un ballon dans son camp et s’en allait inscrire un quatrième essai pour le Leinster. Menés de 14 points, les Tigers ne trouvaient pas les ressources nécessaires pour revenir dans la rencontre.

Après s’être vu refuser un premier essai à l’heure de jeu, Jack Conan enfonçait les Tigers avec un cinquième essai à la 73ème minute de jeu. Sans trembler, le Leinster montrait sa domination sur son adversaire du soir. Un dernier essai des Anglais en fin de rencontre ne changeait rien à l’affaire. Les joueurs de la Rochelle sont désormais prévenus. Ils affronteront les Irlandais en 1/4 de finale de la compétition.