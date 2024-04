S’il disait ne pas pouvoir reprocher à ses joueurs leur engagement dans un contexte très compliqué, le manager du Lou n’en regrettait pas moins de trop nombreuses pertes de balle qui ont permis aux Bulls de faire gonfler trop facilement le score (59-19).

Avant la rencontre, vous disiez redouter l’entame de match des Bulls. Vous avez plutôt dominé les dix premières minutes, avant que tout s’écroule… Comment avez-vous vécu ce scenario ?

En effet, on s’attendait à ce que les vingt premières minutes seraient difficiles, et finalement c’est tout le match qui l’a été, dans des conditions compliquées par l’altitude et la chaleur, sans compter que l’arbitre n’a pas souhaité effectuer de pause fraîcheur alors qu’on dépassait les 28°. Ce que j’en retiens, c’est qu’on a perdu beaucoup trop de ballons pour exister face à une équipe comme les Bulls, qui nous a puni à plusieurs reprises alors que nous étions en position de scorer. Je ne peux pas reprocher aux joueurs leur engagement et leur investissement mais sur ce match, dans ce contexte, les Bulls et leurs individualités étaient trop forts pour nous.

Quel bilan tirez-vous de cette Champions Cup, après cette élimination ?

Il faut essayer de retenir le positif de cette campagne. Un des deux objectifs de notre saison était d’accéder à ces huitièmes de finale, ce qui a été fait, même si on a été obligé de le disputer dans un contexte particulier. J’y reviens, mais il y a déjà beaucoup de fatigue accumulée depuis le début de la saison, on en est à notre 25e match, et on a une très grosse échéance qui nous attend en championnat.

Vous êtes revenus à deux reprises à 14 points des Bulls au score. Le regret n’est-il pas d’avoir concédé des essais immédiatement en suivant, et de ne vous être jamais mis en situation de les faire douter ?

C’est un de nos axes de travail, c’est clair. Dans ce genre de match où l’adversaire a pris rapidement le score, on doit être encore plus pragmatique lorsqu’on commence à revenir à portée, et non pas se mettre en difficulté tous seuls comme nous l’avons fait. On a tenté des passes impossibles, perdu des ballons au contact qui nous ont fait mal, et ont largement contribué à donner cette ampleur au score.

Quel est votre programme, désormais ?

Déjà, la première étape, c’est 20 heures d’avion entre dimanche et lundi, donc il va s’agir de soigner la récupération. Et ensuite, à partir de jeudi et vendredi, les joueurs vont réintégrer progressivement l’entraînement pour rejoindre ceux qui sont restés à Lyon cette semaine, et bien travailler dans l’optique de notre déplacement à Perpignan.