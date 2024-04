Les Bordelais ont totalement écrasé de pauvres Saracens et Mateo Garcia a fait oublier le forfait de Matthieu Jalibert. Une performance extraordinaire qui changera son image vis-à-vis des supporters girondins. Il peut affronter les grandes échéances.

Ce fut un match à sens unique, mais en même temps très crispant. Bordeaux s’est vu refuser la bagatelle de cinq essais avant de franchir enfin la ligne en fin de première période. Cinq fois, M. Murphy est venu doucher la ferveur du public girondin, verdicts impitoyables de l’arbitrage moderne et de l’assistance vidéo. Et puis, il y eut enfin cette attaque de la 36e, cette flèche décisive de Romain Buros dans la cuirasse des Saracens et cette intervention de Matéo Garcia, en soutien.

Deux essais pour l’ouvreur girondin

Juste ce qu’il fallait. Matéo Garcia se paya le luxe de récidiver en début de seconde mi-temps, un autre essai clairement de rapine, sur une remise désespérée de Tevita Tatafu poussé dans le décor alors qu’il voulait marquer en coin. Un ballon jeté à la va-vite, dévié par Earl qui parvint à instiller le doute dans l’esprit de l’arbitre. Il y eut donc un moment de flottement avant que M. Murphy lève le bras, mais cette fois la vidéo fut favorable aux Bordelais. Ce fut un donc un doublé pour l’ouvreur bordelais dont on avait parlé avant la rencontre… par défaut.

Matéo Garcia, demi d'ouverture de Bordeaux-Bègles. Icon Sport

Beaucoup avaient présenté le match à travers le prisme du double forfait, Jalibert-Farrell. Ce ne doit pas être facile pour Matéo Garcia d’être vu d’abord comme une doublure. Mais samedi, on a compris pourquoi Yannick Bru lui faisait confiance dans ce rôle, au détriment de Zack Holmes. Parce que Matéo ne s’est pas contenté de ces deux essais d’opportunisme. Il a aussi allumé la mèche de l’essai de Nicolas Depoortere, revoir sa remise intérieure sur Penaud. C’est ce geste qui ouvrit la porte.

Coup de pied d’occupation de mammouth

Puis, il se permit un coup de pied de mammouth en oblique qui provoqua indirectement le deuxième essai de Nicolas Depoortère. Il toucha d’ailleurs la balle sur la combinaison offensive qui servit le centre international. Puis, il fut encore passeur décisif pour son ailier Bielle-Biarrey à la 75e.

