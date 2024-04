Un Stade rochelais à deux visages. En grande difficulté dans le premier acte, le double tenant du titre s’est rebellé pour s’offrir une place en quart de finale et la première victoire française en Afrique du Sud. Will Skelton a symbolisé ce match à deux vitesses, tandis que Grégory Alldritt a tenu son rang.

Les tops

Will Skelton

L’Australien faisait son grand retour à l’occasion de ce huitième de finale de Champions Cup. Et il a vécu un match un peu particulier. Attendu pour sa puissance et sa capacité à renverser et à monopoliser plusieurs adversaires, il fut d’abord coupable d’une faute cynique et laissa ses coéquipiers à 14 pendant 10 minutes. Bien pris par la défense sud-africaine, il s’est ensuite bien repris en seconde période en montant le curseur et en mettant beaucoup plus d’intensité dans ses courses. Ce qui a permis aux Rochelais, assez logiquement, d’être dans l’avancée et de dominer les Sud-Africains physiquement.

Alors qu'ils étaient menés 16-0 à la 50e minute, les Rochelais ont arraché la victoire face aux Stormers 21-22 au terme d'une fin de match irrespirable. #ChampionsCup



Le résumé > https://t.co/tSkjt2KUQM pic.twitter.com/7zbLmfYgAT — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 6, 2024

Grégory Alldritt

A-t-il poussé un coup de gueule à la mi-temps ? Il sera intéressant de le savoir tant les Rochelais ont montré un autre visage sitôt le coup d’envoi des 40 dernières minutes donné. Lui a en tout cas tenu son rang, même en première période, en étant l’un des seuls rochelais à gagner des duels ballon en main. Il est monté en puissance au long de la partie, jusqu’à inscrire l’essai permettant aux siens de passer devant pour la première fois de la partie. Costaud. Comme souvent quand l’adversité est forte et que son équipe a besoin de lui.

Brok Harris

À 39 ans, on n’attendait pas forcément Brock Harris à ce niveau-là. Surtout que lui était promis l’enfer avec un axe droit rochelais (Atonio et Skelton) redouté et redoutable. Mais Harris s’est mis au niveau et a disputé 70 minutes. À l’aise en mêlée fermée en première période, il a fait preuve de courage dans le second acte quand les Maritimes ont accéléré. Il termine la rencontre avec 13 plaquages, deuxième meilleur total derrière son deuxième ligne van Heerden (17 plaquages réussis).

Lire aussi : Stormers – La Rochelle : le résumé de la folle victoire des Rochelais

Damian Willemse

Très bon match du champion du monde sud-africain qui a touché beaucoup de ballons face aux doubles tenants du titre. Positionné en premier centre, le polyvalent trois-quarts a très souvent gagné ses duels et fut un poison constand pour les Rochelais. Un défi de taille l’attendait face à Jonathan Danty, et si le Maritime s’est accroché en défense (comme sur son retour miraculeux en fin de match pour aider Kerr-Barlow lui aussi décisif), Damian Willemse a plusieurs fois fait la différence offensivement (essai de Herschel Jantjies). Mais une question nous taraude : pourquoi donc le champion du monde sud-africain ne donne-t-il pas le ballon à son compère du centre Dan du Plessis, qui avait fait l’effort d’être à son intérieur sur sa percée décisive en toute fin de partie ? Les Stormers ont fini par marquer quelques minutes plus tard, mais en étant moins individualiste, Willemse aurait offert plus de temps à son équipe pour repasser devant au score et se qualifier.

Les flops

Antoine Hastoy

Le demi d’ouverture n’est pas dans la meilleure forme de sa vie. Si brillant la saison dernière – surtout en Champions Cup – il n’a pas la même réussite depuis son retour de la Coupe du monde. Les conditions de jeu étaient difficiles pour les trois-quarts et encore plus pour un demi d’ouverture, mais il peut faire mieux dans ses choix et surtout face aux perches. Il a loupé deux tentatives importantes, dont la transformation du troisième essai rochelais qui aurait permis aux siens d’être à l’abri d’un essai tranformé. Et d’éviter une fin de match à suspense où son vis-à-vis Manie Libbok, pourtant très bon sur l’ensemble du match, a raté l’ultime tentative de qualification contre le vent.

Leolin Zas

L’ailier de 28 ans a été le trois-quarts des Stormers le moins en vue de ce huitième de finale. Contrairement à ses partenaires, il n’a jamais réussi à trouver d’espace dans la défense rochelaise. Pas meilleur défensivement (2 plaquages réussis, 1 raté), il n’a pas fait parler ses qualités de vitesse et d’appuis. Remplacé au retour des vestiaires par Loader.