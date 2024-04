Le deuxième ligne rochelais était fier de la réaction des siens en deuxième période, sur la pelouse des Stormers (22-21), et soulagé de la qualification en quart de finale de Champions Cup. Il est conscient, aussi, qu’il faudra réaliser un match plus consistant la semaine prochaine, surtout s’il se déroule à Dublin…

Avant tout, comment avez-vous vécu la fin de match à suspense ?

Sur le bord du terrain, on parlait de chaque chose qui pouvait se passer. Uini avait confiance en notre mêlée et en notre défense. « Judi » (Cancoriet), lui, disait que s’ils marquaient en coin avec le vent, ce serait chaud pour Mannie (Libbok). Malheureusement, les Stormers ont marqué. Mais heureusement, il ne l’a pas transformé

Comment analysez-vous ce match à deux visages ?

On pensait qu’on allait bien entrer dans ce match mais on était comme fatigué. C’était prévu que ce serait un gros défi physique. Il fallait répondre présent, surtout en première période. L’essai et le carton jaune ont mis le réveil en quelque sorte. Et à la mi-temps, « ROG » a eu des mots bien sérieux à nous dire.

Quel était ensuite votre état d’esprit ?

On était très frustré. On se disait qu’on était en train de jeter notre histoire, que c’était à nous de répondre… Quand on est revenu en deuxième, il fallait y aller direct, ne pas se compliquer le jeu. Ça les a blessés, ça leur a fait mal. Et nous, ça nous a donné confiance, on se disait qu’ils allaient craquer. Les portés nous ont rassurés et nous ont aidés à marquer des essais. Et à la fin, on a eu de la chance.

Alors qu'ils étaient menés 16-0 à la 50e minute, les Rochelais ont arraché la victoire face aux Stormers 21-22 au terme d'une fin de match irrespirable. #ChampionsCup



Le résumé > https://t.co/tSkjt2KUQM pic.twitter.com/7zbLmfYgAT — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 6, 2024

En quart de finale, que ce soit le Leinster, probablement, ou Leicester, en cas de surprise à Dublin, il vous faudra élever le curseur sur 80 minutes, non ?

Je suis confiant quant au fait que l’on se mettra dans le match plus rapidement. On sait qu’on peut aller loin dans cette compétition. Avoir vécu ces 80 minutes nous aidera : il y a Will (Skelton) qui a fait 70 minutes, T (Kerr-Barlow), aussi, après cinq semaines d’absence, Jo (Danty), également, qui n’était pas là depuis quatre ou cinq semaines…