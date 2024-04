Le huitième de finale entre Edinburgh Rugby et l’Aviron Bayonnais (21h) se jouera finalement à Murrayfield, et non au Hive Stadium.

Le match n'a pas encore commencé que la météo écossaise dicte déjà sa loi. Les vents violents de la tempête Kathleen qui secouent la capitale écossaise ont forcé les instances à relocaliser le huitième de finale de l'Aviron Bayonnais, en déplacement à Edimbourg, du Hive Stadium au Murrayfield Stadium situé juste à coté. \ud83c\udfdf\ufe0fMatch relocalisé



Le match de huitième de finale d’EPCR Challenge Cup de ce soir (samedi 6 avril) entre Edinburgh Rugby et l’Aviron Bayonnais a été déplacé du Hive Stadium vers le Scottish Gas Murrayfield Stadium juste à côté.



Plus d'infos sur https://t.co/xbDqY2Ut36. pic.twitter.com/lCOfGh4BmA — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) April 6, 2024 "La tempête Kathleen et les prévisions météorologiques qui s'aggravent signifient que le seul moyen de jouer ce match en toute sécurité est de le faire dans le du Scottish Gas Murrayfield. Nous sommes évidemment très déçus de ne pas jouer chez nous, au Hive Stadium, mais j'espère que les gens comprendront", déclare le club écossais. Si d'un point de vue géographique le changement de stade est anecdotique, les deux arrènes ont 59 000 places de différences ! Pour tenter d'eviter de jouer dans un stade creux, Edinburgh Rugby a ré ouvert sa billeterie avec des billets à 10£ (11,65€).