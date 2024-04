Au terme d’une rencontre spectaculaire, Valence Romans a dominé le Stade Montois (38-17) pour enchaîner un sixième succès à domicile en 2024. Inspirés offensivement, à l’image d’Adam Vargas, les Damiers s’éloignent de la zone rouge tandis que Mont-de-Marsan rate le coche dans la course au top 6.

Et de six pour Valence Romans ! Une semaine après son court succès face à Nevers, le club drômois a confirmé ses excellentes dispositions à domicile en dominant le Stade Montois (38-17), avec le bonus offensif en prime (cinq essais à deux). Adam Vargas et Ioane Iashagashvili, tous deux auteurs d’un doublé, ont écoeuré Mont-de-Marsan, qui réalise la mauvaise opération en haut de tableau. Pour les Damiers en revanche, tout va bien avec ce sixième succès consécutif à la maison en 2024, qui leur donne de l’air dans leur quête de maintien.

Sans complexe, comme d’habitude sur sa pelouse du stade Georges-Pompidou, Valence Romans souhaitait assommer son adversaire d’entrée de jeu. Dans la foulée d’un premier essai refusé pour un en-avant (2'), Anatole Pauvert ouvrait le score à la conclusion d’un mouvement d’école dans l’axe (7-0, 8'), Lucas Méret et Joris Moura se chargeant d’être efficaces au pied (10-3). Dominés dans l’impact et l’occupation, les Montois craquaient une seconde fois avant la pause, Adam Vargas marquant son onzième essai de la saison, en coin, suite à une offrande au pied de Moura (17-3, 39').

Le festival Iashagashvili

Les joueurs de Fabien Fortassin allaient rejoindre les vestiaires avec un matelas important mais un carton jaune (pour Vargas, son cinquième de la saison) puis un essai en force du serial marqueur montois, Eroni Sau, rabattait les cartes avant la pause (17-10). Au retour des vestiaires, les Montois profitaient une nouvelle fois de leur supériorité numérique pour égaliser, grâce à leur arrière portugais Simao Bento, soutenu par la botte du capitaine Du Plessis (17-17, 47'). Problème pour les visiteurs, ils n’allaient pas voir le jour dans la dernière demi-heure. La faute notamment à un homme, Ioane Iashagashvili, qui s’offrait un doublé tout en puissance (31-17, 52' et 69'). Le troisième ligne géorgien concrétisait les intentions offensives des Valentinois, qui ont usé des coups de pied de pression dans les 22 mètres adverses.

Inarrêtable ce soir, Iashagashvili a même cru inscrire un triplé sur le gong, lorsque les locaux poussaient pour glaner le bonus offensif. Une cerise sur le gâteau arrachée finalement par le virevoltant Vargas (38-17, 80'), décisif plein axe face à une défense quelque peu démobilisée. Victoire spectaculaire et victoire précieuse pour Valence Romans, toujours 12ème au classement. Trop friable et maladroit ballon en main, Mont-de-Marsan s’incline logiquement et cède sa 5ème place à Dax.