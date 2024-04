Colomiers a réussi à s’extirper du piège agenais et se rapproche des six places qualificatives, Valence-Romans s’est offert un précieux succès face à Mont-de-Marsan et s’éloigne de la zone rouge, Montauban en revanche s’enfonce alors que Rouen revient dangereusement… Voici tous les résultats de la 25ème journée de Pro D2 !