Pro D2 – Sans briller, Colomiers domine Agen et remporte un succès précieux

Pro D2 – Au cours d’un match qui aura plus brillé par son nombre de cartons que par du beau jeu, Colomiers remporte ce duel de candidats au top 6, en s’imposant à domicile face à Agen (22-18). Les Columérins reviennent à portée des playoffs grâce à ce succès obtenu en gérant très bien la rencontre, sans folie, mais en se montrant efficace. 11ème victoire à domicile de la saison pour la Colombe.

Ce n’était pas du grand spectacle au stade Michel Bendichou, mais cela ne dérangera certainement pas le staff de Colomiers, qui remporte une victoire importante pour la fin de saison face à Agen (22-18). Même en difficulté dans le jeu, les Columérins ont fait le dos rond et ont été plus réalistes que leurs adversaires, et ce malgré leurs infériorités numériques, dans un match qui a vu plus de cartons (5) que d’essais (3).

Une rencontre sous tension

Ce match entre deux concurrents directs pouvait à tout moment tourner dans un sens comme dans l’autre, et les deux équipes en étaient conscientes, préférant rester prudentes. Sur sa première offensive, le SUA ouvrait le score par Thomas Vincent en prenant une pénalité de 35 mètres, malgré un fort vent sur le sud-ouest (0-3, 4ème). Brett Herron faisait de même pour Colomiers, avec un échec (6ème) et des réussites (10ème, 28ème, 37ème). Il en fallait bien, car les Columérins étaient victimes de leur indiscipline.

Le pilier Hugo Pirlet prenait un premier carton pour une accumulation de fautes (19ème). C’était au cours d’une longue séquence où Agen a eu six pénalités dans les 22 adverses, et insistait pour prendre la mêlée. Cela a fini par payer avec l’essai d’Iban Etcheverry (3-8, 23ème). De quoi réveiller les tensions entre les joueurs, qui multipliaient les accrochages, malgré des rappels à l’ordre de l’arbitre. Lescure et Duputs prenaient chacun un carton. Peu de jeu donc, mais cette première période terminait par un essai de Colomiers sur la touche, un de ses points faibles. Saurs trouvait un excellent 50-22, et le ballon porté était conclu par Andrew Ready (16-8, 40ème).

Colomiers en bon gestionnaire

Un coup certain sur la tête des Agenais, qui se portaient moins vers l’avant. Leur défense souffrait davantage, et Herron s’appliquait pour accroître l’écart au pied (22-8, 45ème, 53ème). Le SUA évoluait à son tour à 14, lorsque Lokotui recevait un carton pour une accumulation de fautes. Colomiers occupait bien le camp adverse, mais sans tuer le match. Sur une bonne touche à dix mètres, le maul s’écroulait juste devant la ligne (55ème) et un potentiel essai de la victoire. Agen est alors peu à peu sorti de son camp.

Simutoga prenait un cinquième carton pour un contact à la tête (60ème) et Thomas Vincent réduisait l’écart (22-11). Les trois-quarts prenaient les choses en main, avec un bon travail de Volavola et Rokoduru. Le second nommé marquait un essai de renard, sur un pick and go devant la ligne (22-18, 74ème). Les Agenais avaient ensuite le ballon de la victoire, avec une touche dans le camp adverse, mais manquaient le lancer. Le SUA devra se contenter d’un point de bonus défensif, bien insuffisant pour continuer à viser le top 6. Colomiers prend la 7ème place avant les derniers matches de la journée, mais devra valider ce succès à l’extérieur lors des six dernières journées.