Pro D2 : Les Grenoblois réalisent l’exploit de faire tomber Nevers, sur sa pelouse du Pré Fleuri

Au terme d’un match intense et indécis, les Grenoblois s’imposent à Nevers (19-22). C'est la première défaite de l’USON à domicile cette saison. À cinq journées de la fin de saison, la course au Top 6 se poursuit. Elle s’annonce acharnée.

Une dernière séquence défensive suffocante, et les Grenoblois peuvent lever les bras au ciel. Comme un symbole, c’est sur leur ligne, solidaires et engagées, que les Isérois terminent le combat et s’imposent à Nevers (19-22). Une défense, comme arme de destruction des velléités neversoises.

La défense comme régulateur

En se déplaçant au Pré Fleuri, ce vendredi 5 avril, les hommes de Steeve Blanc-Mappaz connaissent l’ampleur de la tâche qui les attend. Nevers n’a pas perdu à domicile cette saison. Onze matchs pour autant de victoires. Mais un douzième match, qui commence par une pénalité de Sam Davies (7e, 0-3). Le ton est donné, Grenoble est venu chercher quelque chose de grand.

Outre sa défense, le FCG contrôle le ballon et domine territorialement… Sam Davies est à la baguette, le Gallois contrôle le jeu, bien aidé par une première ligne omniprésente. C’est d’ailleurs le talonneur, Barnabé Massa qui inscrit l’essai au quart d’heure de jeu, et redonne l’avantage aux siens (17e, 7-10). Le champion du monde des U20 s’extrait du ballon porté et file dans l’en-but. Derrière, hormis un drop improbable raté, dès 55 mètres en coin, Sam Davies capitalise et rajoute deux pénalités. Sur une dernière séquence offensive, Elia Elia et ses hommes sont tout près d’inscrire un essai. Mais la défense grenobloise tient bon, une nouvelle fois. À la pause, les Alpins mènent (7-13).

Le retour neversois…

Au retour des vestiaires, les Bourguignons sont méconnaissables. Avec leur talonneur en fer de lance, ils déroulent façon rouleau compresseur. La partie semble avoir basculé, d’autant plus que la conquête neversoise est supérieure. Touche, mêlée, ruck : le pack jaune et bleu est sûr de ses forces. En dix minutes, Elia puis Loaloa franchissent la ligne alors que les Grenoblois sont en infériorité numérique (60e, 19-13).

Un retournement de situation, loin d’inquiéter les Isérois et leur entraîneur, Nicolas Nadau. À cet instant-là du match, ce dernier se laisse aller à une confidence, au micro de Canal + : "On rentre dans une période qui est difficile pour eux depuis le début de la saison, on espère que notre choix de faire un 6-2 sur le banc, va être payant".

Davies, froid de réalisme

Avait-il vu le match en avance ? Toujours est-il que la prophétie se réalise. Grenoble redevient cette machine froide de réalisme, qui l’avait vu marquer sur chacune de ses incursions dans le camp de l’USON, en première mi-temps. Davies claque un drop (67e), puis deux pénalités (69e et 78e) après que ses avants, et ses remplaçants aient fait le travail.

Reste alors à contenir les assauts de Nivernais qui tiennent à rendre fier tout un stade, encore à guichets fermés ce soir. Une dernière touche, un dernier plaquage, un dernier en-avant. Oui, le Pré Fleuri est tombé. Et la bataille pour les phases finales débute à peine.