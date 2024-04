En direct. Provence Rugby - Montauban : suivez la rencontre de la 25ème journée de Pro D2

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de la rencontre opposant Provence Rugby à Montauban.

Sur le podium à un petit point de la place de leader, les Provençaux doivent engranger des points dans la lutte au top 2.

De leur côté, les Montalbanais sont au plus mal et sont barragistes, trois points derrière Biarritz et le SAXV, quatorzièmes et quinzièmes.

Cette rencontre est arbitrée par M. Carrillo.