Depuis quelques jours, le président du BOPB Jean-Baptiste Aldigé discute avec un possible repreneur. Ici, le voile devrait être levé dans les prochains jours…

Il y a quelques semaines, et après avoir essuyé le refus de la mairie de Saint-Sébastien d’accueillir ponctuellement en ses terres des matchs du BOPB, le président biarrot Jean-Baptiste Aldigé décidait de vendre l’entité basque pour l’euro symbolique. Depuis, des pistes ont mené vers différents repreneurs. On a d’abord parlé, sur la Côte basque, d’un projet de reprise conjointement mené par Nicolas Brusque, Serge Blanco et Stéphane Carella, un riche entrepreneur de la région d’ores et déjà membre du conseil d’administration de Biarritz. D’autres options, cette fois-ci plus fantasques, ont également été évoquées au Pays Basque : la dernière en date faisait état du possible intérêt de la compagnie aérienne Ryan Air, laquelle souhaiterait élargir son champ d’action entre le petit aéroport local et l’Europe. On est aujourd’hui certain que l’option Ryan Air était une pure chimère.

Investisseurs britanniques, consortium néo-zélandais…

Des investisseurs britanniques, menés par l’ancien directeur général des Saracens Edwards Griffiths, avaient aussi jeté un œil au BOPB avant de se rétracter. Ces derniers jours, il fut aussi beaucoup question dans la cité de la princesse Eugénie de l’intérêt porté par un consortium néo-zélandais ayant eu l’intention, à l’hiver 2020, de lancer une franchise de Super Rugby à Hawaï.

Dès lors, que va-t-il se passer à Biarritz dans les prochains jours ? De ce que l’on sait, Jean-Baptiste Aldigé discute en secret avec un possible repreneur et avait initialement prévu de lever le voile sur l’identité de celui-ci mercredi matin, lors d’une conférence de presse ayant depuis été annulée. Au sujet de la reprise du BOPB, le verdict est pourtant imminent et, une fois que le patron du club aura dévoilé le nom du possible repreneur, la DNACG (le gendarme financier du rugby professionnel français, N.D.L.R.) aura pour mission de s’assurer de la solidité financière de l’acheteur avant d’entériner la transaction.