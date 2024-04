En ouverture de la 25e journée, à Maurice-Boyau, Dax a conforté sa place dans le top 6 en venant à bout de Brive (27-10), autre prétendant à la phase finale. Les Landais ont pu compter sur le serial marqueur Naseara, auteur d’un doublé.

Avant ce rendez-vous, entre promu en Pro D2 et relégué du Top 14, il n’y avait qu’un point d’écart entre Dax (6e) et Brive (7e). Et à quelques journées de la fin, dans un sprint final stressant et stimulant, les points valent de l’or. Dans ce choc du haut du tableau, au terme d’une deuxième période magnifique, Dax a fait exploser Brive (27-10). Avec quatre essais inscrits, les partenaires de Barrère ont même engrangé le bonus offensif.

Au classement, en attendant les autres résultats, Dax (4e, 64 points) est passé devant Nevers (6e) et Mont-de-Marsan (5e). Brive, avec 58 points, est déjà à quatre points des Nivernais.

L’éclair de Ravier

Dans un premier acte accroché, les défenses ont pris le pas sur les attaques. Dominateurs, les Dacquois ont été menés à la suite d’une pénalité de Garden-Bachop (0-3, 6e). Fermée, la rencontre a basculé à la suite de deux erreurs brivistes.

Présente en zone de marque, la bande à Broncan s’est fait chiper le ballon à cinq mètres de l’en-but landais. Au terme d’une bonne contre-attaque, Daguerre n’a pas été en mesure de rester sur le terrain. Mais sur la touche, le CAB a été sanctionné. Dax a saisi l’opportunité pour renverser la rencontre. Inspiré, Ravier a fait la bordure d’un ruck avant de passer les bras pour Nacika. Après avoir jonglé avec le ballon, le Fidjien s’est étiré pour aplatir sur la ligne (7-3, 36e). Juste avant la pause, Cerisier a sanctionné une faute au sol pour donner de l’ampleur au score (10-3, 39e).

Brive est revenu des vestiaires avec d’autres intentions. Barrère a échappé le coup d’envoi. Et sur la mêlée qui a suivi, le CAB a été mis sur la bonne voie par Moriarty. Sous le reculoir, Dax s’est mis à la faute. À cinq mètres de l’en-but, par le biais d’une pénalité jouée à la main, Asaeli Tuivuaka s’est enroulé autour de Delonca pour marquer en force (10-10, 45e). Ce réveil a été très bref.

La flèche Naseara a frappé par deux fois

Quasiment sur le renvoi, grâce à un grattage au sol de Singer, les locaux ont récupéré une bonne munition. En bout d’aile, sur un renversement, Cerisier a eu le coup d’œil parfait pour réaliser une passe au pied vers Naseara (17-10, 47e). Menés une nouvelle fois au score, les Brivistes ont complètement déjoué à l’image de l’en-avant commis par Ferté dans ses 22 mètres. Sur la mêlée, après la bonne course rectiligne de Naseara, Wasley, Hiriart-Urruty et Barrère ont été décisifs sur la réalisation de Singer (22-10, 53e).

Pour l’essai du bonus offensif, les Dacquois ont inscrit la plus belle réalisation de la partie au terme d’une contre-attaque de 70 mètres. Au départ de l’action, une nouvelle fois, Ravier a fait les bordures en prenant le côté fermé. Sur le renversement, Naseara a résisté à Krone pour s’offrir un doublé (27-10, 66e). En infériorité numérique à la suite du carton jaune écopé par Bolakoro (73e), les Landais ont résisté aux offensives de Brive pour s’offrir un précieux succès à cinq points.

Le 11 avril prochain, Brive accueillera Colomiers à Amédée-Domenech. Le lendemain, Dax sera en déplacement du côté de la Bretagne pour défier Vannes.