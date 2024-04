La 25e journée de Pro D2 début ce jeudi soir. Le promu Dax devrait poursuivre sa belle série face à Brive en ouverture. Après sa victoire face à Nevers, Valence-Romans pourrait faire de même face au cinquième Mont-de-Marsan. En haut de tableau, Béziers, Vannes et Provence ont de quoi tenir la cadence.

Dax – Brive

C’est un match qui sent la poudre. Le promu Dax, grande surprise de la saison, reçoit Brive en ouverture de cette 25e journée. Les deux équipes luttent aujourd’hui pour une place dans le top 6 et cette rencontre pourrait déjà avoir un impact important sur le classement final. Sur une très bonne dynamique (4 victoires sur les 5 derniers matchs), Dax aura fort à faire face à des Brivistes qui ont arraché le match nul à Mont-de-Marsan le week-end dernier.

Notre pronostic : victoire de Dax, bonus défensif pour Brive

Colomiers – Agen

Match du milieu de tableau. Les deux équipes, séparées par un petit point, sont toujours en capacité d’accéder aux phases finales. Colomiers, 8e avant cette journée apparaît très solide sur ses terres. Au match aller, Agen avait donné une leçon aux Columérins, qui voudront certainement prendre leur revanche et creuser un écart plus important.

Notre pronostic : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Agen

Provence Rugby – Montauban

Provence ne devrait pas rencontrer trop de difficultés pour s’imposer face à Montauban, avant-dernier, qui reste sur 6 défaites d’affilée. À domicile, au stade Maurice David, où ils n’ont pas encore perdu cette saison, les Aixois doivent faire le carton plein pour mettre la pression sur Béziers et Vannes.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Provence

Rouen – Béziers

Le dernier du championnat reçoit le co-leader Béziers. Rouen accuse un retard de 9 points sur le 14e Biarritz et l’opération maintien semble désormais plus que délicate pour les hommes de Sébastien Tillous-Borde. De son côté, Béziers doit prendre des points pour suivre la cadence de Vannes. Les Biterrois ont cependant pris une grosse claque à Dax il y a un mois, 57-20. Ils devront arriver avec d’autres intentions pour espérer repartir du stade Jean-Mermoz avec la victoire.

Notre pronostic : victoire de Béziers, bonus défensif pour Rouen

Soyaux-Angoulême – Vannes

Le leader vannetais se déplace sur la pelouse de Soyaux-Angoulême. Les Bretons connaissent une période plus difficile avec trois défaites sur leurs cinq derniers matchs et doivent empocher des points pour conforter leur place dans les deux premiers. Angoulême, 13e, lutte toujours pour le maintien et voit Biarritz lui revenir dessus.

Notre pronostic : victoire de Vannes, bonus défensif pour Angoulême

Biarritz – Aurillac

Le Biarritz Olympique a connu des dernières semaines houleuses et est toujours en plein dans la course au maintien. À domicile, où ils ont notamment battu Vannes il y a trois journées, les Biarrots devront faire face à Aurillac qui reste sur deux défaites et qui viendra avec l’intention de se racheter.

Notre pronostic : victoire de Biarritz

Valence-Romans – Mont-de-Marsan

Au match aller, Valence avait posé beaucoup de problèmes aux Montois, ne s’inclinant que 12-7. Le promu, qui avait démarré la saison en trombe, s’est quelque peu écrasé et lutte aujourd’hui pour le maintien. De son côté, Mont-de-Marsan, qui reste sur deux matchs sans victoire voudra repartir du stade Georges-Pompidou avec des points.

Notre pronostic : victoire de Valence, bonus défensif pour Mont-de-Marsan

Nevers – Grenoble

Malgré ses deux petites victoires sur les cinq derniers matchs, Nevers reste solide cinquième et peut déjà prendre vendredi une vraie option sur une présence dans le top 6 à la fin de la saison. De son côté, Grenoble s’accroche, peut toujours espérer voir les phases finales et reste sur trois victoires d’affilée, une dynamique idéale.

Notre pronostic : victoire de Nevers, bonus défensif pour Grenoble