La Challenge Cup fait son grand retour ce week-end et cinq clubs français sont engagés en huitièmes de finale. Clermont et Pau auront de quoi se qualifier tandis que Bayonne et Castres pourraient voir leur parcours s’arrêter.

Gloucester - Castres

Retrouvailles entre les deux équipes, qui s’étaient déjà rencontrées lors de la phase de poules. Le 19 janvier dernier, le CO avait été balayé par les Anglais 35 à 5. Sur une mauvaise dynamique, les Castrais restent sur quatre défaites d’affilée et ont été poussés en dehors du top 6 en Top 14. Face à Gloucester et à l’extérieur, l’opération semble difficile pour Mathieu Babillot et ses coéquipiers.

Notre pronostic : victoire de Gloucester

Clermont – Cheetahs

Les Auvergnats semblent partir avec un avantage de taille puisque la franchise sud-africaine doit jouer deux matchs en deux jours. Les Cheetahs avaient été battus par Pau et Oyonnax durant la phase de poules, se qualifiant de justesse pour les huitièmes de finale. Les hommes de Christophe Urios, en bien mauvaise posture en championnat, pourraient profiter de cette réception pour repartir de l’avant et faire de cette compétition un objectif pour sauver leur saison.

Notre pronostic : victoire de Clermont

Edimbourg – Bayonne

Les Bayonnais se déplacent en Ecosse ce samedi. Camille Lopez et les siens restent sur une lourde défaite face à Toulon en clôture de la 20e journée de Top 14. Le maintien dans l’élite est donc encore loin d’être assuré pour Grégory Patat et ses protégés, qui devraient sans doute faire l’impasse sur ce huitième de finale. Édimbourg, à domicile, a toutes les cartes en main pour se qualifier.

Notre pronostic : victoire d’Édimbourg

Montpellier - Ulster

Après une série de cinq victoires, les Montpelliérains ont connu deux matchs plus difficiles face à Toulon et au Stade Français ces deux dernières semaines. Avec l’objectif principal du maintien en tête, Collazo et ses hommes pourraient délaisser ce huitième de finale face aux Irlandais de l’Ulster, qui eux devraient arriver au GGL Stadium avec de grosses intentions après leur élimination en phase de poules de Champions Cup.

Notre pronostic : victoire de l’ulster

Pau - Connacht

La Section paloise, grande surprise de la saison en Top 14, affronte le Connacht ce dimanche. Les Palois, qui n’ont perdu qu’une seule rencontre en phase de poules, emmenés par les jeunes Attissogbe et Gailleton (étincelants le week-end dernier face à Toulouse), auront de quoi sortir une grosse prestation face aux Irlandais. Ces derniers ont été balayés en phases de poule de Champions Cup et il semble y avoir aujourd’hui un niveau d’écart entre les deux formations.

Notre pronostic : victoire de Pau