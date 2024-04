Si Georges-Henri Colombe est écarté trois semaines des terrains, la majeure partie des cadres rochelais a effectué le déplacement en Afrique du Sud pour disputer le huitième de finale sur la pelouse des Stormers, samedi (16 heures).

Ce mercredi après-midi, La Rochelle va poser le pied au Cap, pour la deuxième fois de la saison. Partis de Marcel-Deflandre mardi sous les acclamations de ses plus fidèles supporters, les tenants du titre de la Champions Cup vont atteindre leur destination après une escale à Johannesburg.

Will Skelton, Levani Botia et Tawera Kerr-Barlow, blessés ou préservés ces dernières semaines, sont du déplacement et devraient être alignés, samedi, au Newlands Stadium. Des retours de poids et d’expérience précieux pour tenter de réaliser ce qu’aucune équipe européenne n’a encore accompli en douze voyages : s’imposer en Afrique du Sud dans le cadre de la Champion Cup. Si Skelton, Botia et Kerr-Barlow sont aptes, Georges-Henri Colombe, remplacé à la 18e minute de La Rochelle-Oyonnax samedi, a dû déclarer forfait. Le pilier droit, victime d’un coup sur le genou droit, sera absent trois semaines. Il s’agit du troisième international absent en première ligne côté maritime, après Reda Wardi et Pierre Bourgarit. Du côté des retours, Jonathan Danty a purgé sa suspension et postule au centre du terrain.

Pénurie de gauchers au Cap

La première ligne est le sujet principal d’inquiétude, aussi, du côté des Stormers. Si les champions du monde 2023 de la province sont aptes (Libbok, Willemse, Malherbe et Fourie, revenu à l’entraînement), le numéro 1 est sérieusement amoindri : Sti Sithole, Ali Vermaak, Kwenso Blose et Lizo Gqoboka, les quatre habituels dépositaires du poste, sont tous à l’infirmerie.

Pour affronter La Rochelle, le manager John Dobson ne peut compter que sur le vétéran Brok Harris, 39 ans, et sur Leon Lyons, 25 ans, que la franchise avait prêté aux Griquas en début de saison et qui a été rapatrié fin mars au Cap. À l’heure de devoir croiser le fer avec l’axe droit Atonio-Skelton, cette pénurie de "gauchers" pourrait avoir de sérieuses répercussions pour les Stormers.