"Trop, c’est trop", l’AC Bobigny dénonce des propos racistes à l’encontre de ses joueuses

Via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club de Bobigny s’est indigné du comportement de plusieurs supporters lors d’un match à Lons. Des joueuses de Seine-Saint-Denis auraient subi des insultes à caractère raciste.

Tout a commencé lundi, lorsqu’une joueuse de l’AC Bobigny 93 a repris la photo d’après-match de son équipe, victorieuse sur la pelouse de Lons ce week-end (18-20) en Élite 1, pour partager un message de douleur. À travers une story Instagram, cette joueuse disait avoir été victime de propos à caractère racistes de la part de "supporters" sur le bord du terrain et même de joueuses de l’équipe adverse : "Un week-end rugby victorieux avec une belle réponse mais pas que… Face à des propos inacceptables de la part du public, écrivait-elle. "Sale connasse", "rentrez chez vous", et quand même les joueuses s’y mettent, "J’ai l’Africaine", "sale noire", "calme toi, on n’est pas à la cité"."

Story Instagram de Madoussou Fall

Des propos qui ont en effet de quoi choquer. La joueuse poursuivait : "En tant que sport inclusif, de se dire qu’en 2024 des actes verbaux de ce genre peuvent être dits. Chaque acte raciste nous rappelle que nous avons encore un long chemin à parcourir pour atteindre une société véritablement juste et équitable. Je partage deux sentiments, je suis triste à la fois de jouer dans ces conditions, mais à la fois heureuse de partager des valeurs avec ce groupe de copines". Face au témoignage de sa joueuse, dont le message a été largement partagé sur les réseaux sociaux, notamment par des membres de l’équipe de France féminine, l’AC Bobigny a décidé de réagir via un communiqué.

Des propos prononcés par des supporters et des joueuses

"Trop, c’est trop, a lancé le club de Seine-Saint-Denis. Comme depuis de nombreux week-ends, dimanche dernier, le match des Louves a été entaché de propos irrespectueux et à caractère raciste entendus sur et en dehors du terrain. Ces propos stigmatisants à l’égard de nos joueuses ne sont pas des cas isolés, nos équipes y étant malheureusement et régulièrement confrontés. Mais cette fois-ci est celle de trop. Ces propos ne caractérisent en aucune manière le Club de Lons qui nous a toujours très bien accueilli et qui œuvre également pour davantage de diversité dans le rugby, mais ils sont bien le fait d’une poignée d’individus qui ne représentent en rien les valeurs de notre sport ni celles de leur club. Nous avons échangé avec la direction de Lons pour faire la lumière sur ces fâcheux évènements et envisager les mesures adéquates."

Dans son message, l’AC Bobigny soulignait être "fier de son identité empreint de diversité culturelle, sociale, religieuse, socio-professionnelle" et indiquait s’assurer à l’avenir que les officiels de matchs soient informés lorsque de tels propos sont prononcés. Le club appelle aussi tous les autres à se mobiliser afin de lutter face au racisme et à toutes les autres discriminations, tout en appelant à éviter "toute menace, injure ou discrédit porté(e) à l’encontre du Club de Lons par le biais des réseaux sociaux".