\ud83d\udca5UPCOMING MATCH\ud83d\udca5

\ud83c\udfc6SA Cup



Toyota Cheetahs vs Arlink Pumas

\ud83d\udcc5Friday, 05 April 2024

\u23f2\ufe0f18:00

Gates open at 16:30

\ud83c\udfdf\ufe0fToyota Stadium



\ud83c\udf9f\ufe0fAdults - R50

Students & Kids - R20

Purchase your match day ticket at the ticket office in Toyota Stadium or at @TicketProSA @ToyotaSA pic.twitter.com/IYUzWStSzp