Le demi de mêlée du XV de France et du Stade toulousain Antoine Dupont va, selon nos informations, se lancer dans le football américain à partir de la saison prochaine. Inspirée par la trajectoire récente de Louis Rees-Zammit, la star du rugby à XV va tenter d’intégrer la NFL via le "NFL’s International Player Pathway Program".

Antoine Dupont ne se fixe pas de limites. Alors qu’il s’est récemment lancé dans le rugby à 7 afin de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024, le demi de mêlée du XV de France ne compte pas s’arrêter dans sa quête de nouveaux sports. Selon nos informations, le prodige du rugby à XV va se lancer dès la saison prochaine dans le football américain, avec pour but d’intégrer la NFL. Une idée qui lui a été donnée par Louis Rees-Zammit, ancien joueur de rugby à XV gallois qui a récemment signé un contrat avec les Kansas City Chiefs au sein de la prestigieuse ligue nord-américaine. À 27 ans, Dupont sent avoir fait le tour du rugby à XV, un sport qu’il domine outrageusement et veut défier ses limites dans une discipline qui est parfois similaire. Pour ce qui concerne sa potentielle position, le natif de Lannemezan privilégierait les postes de quaterback, d’offensive lineman et de tight end.

Tom Brady l’a appelé pour le convaincre

Toujours selon nos informations, des premiers contacts avec des franchises américaines ont eu lieu alors que le phénomène participait au tournoi de Sevens à Los Angeles, qu’il a remporté avec l’équipe de France. La légende de football américain Tom Brady a même appelé le Toulousain pour le convaincre de sauter le pas. Pour intégrer la NFL, Dupont va rejoindre dès cet été le "NFL’s International Player Pathway Program", qui est une passerelle créée afin que des sportifs de haut-niveau puissent rejoindre la ligue nord-américaine. Cela ne veut pas dire pour autant que l’international français arrêtera de jouer avec le Stade toulousain, puisqu’il enchaînera les allers-retours entre la France et les États-Unis pour pouvoir suivre le programme d’entraînement de football américain et jouer les matchs de Top 14 en parallèle.

T’es choqué de ce que tu viens de lire ? Regarde la date patron…