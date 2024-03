Le talonneur du Stade Français a montré tout son savoir-faire au cœur d’un pack hyper-dominateur. La victoire à Montpellier (12-10) semble étroite, elle fut en fait sans appel.

Comment vous sentez-vous après ce succès à Montpellier, plus net que le suggère le score ?

Nous étions avertis. Nous avions vu que Montpellier alignait deux numéros 5 d’entrée de jeu. On savait à quoi s’attendre en mêlée, sur les ballons portés, et en touche. Nous avons bien répondu. De toute façon, la conquête c’est quand même une de nos spécialités.En plus, comme la semaine passée, nous avons affronté un demi de mêlée qui aime « ramasser » autour des rucks et faire jouer autour de lui. Cette semaine c’était Cobus Reinach, la semaine passée, c’était Baptiste Couilloud avec Lyon. J’ai d’ailleurs eu l l‘impression d’avoir affronté deux équipes assez similaires coup sur coup. Et en plus nous étions portés par la confiance de nos dernières sorties. Devant, c’est vrai nous sommes très costauds et nous avons gagné la bataille du territoire cet après-midi.

Ce qui fut impressionnant, c’est que vous avez passé la fin de match dans les 22 adverses alors qu’on aurait pu penser voir Montpellier faire le forcing pour gagner in extremis…

On avait choisi la formule 6-2 sur le banc, on espérait finir très fort le match dans le combat. Ce fut le cas, et en plus, nous avions l’appui du vent. Mais le fait de dominer en conquête comme nous l’avons fait, ça ne peut qu’aider à aller occuper le camp adverse.

On ne vous a pas sentis trembler même si le score est étroit.

Oui, même si je trouve dommage que nous ayons encaissé un essai directement sur un ballon porté. Mais je pense que nous avons été disciplinés tout au long du match, ce qui ne leur a pas donné de points gratuits. Vous savez, à l’extérieur, on sait ce qu’il faut privilégier, la discipline justement, l’occupation puis la défense. On sait où sont nos points forts et on s’appuie dessus. Après, dans ce match, le fait d’avoir obtenu très vite une pénalité en mêlée, ça a donné confiance à toute l’équipe, même si nous, les joueurs de première ligne et du cinq de devant, on se dit que chaque mêlée est une remise à zéro.

Avec cette nouvelle victoire à l’extérieur qui comporte votre place de demi-finalistes directs potentiels, vous disposer désormais d’un bon matelas par rapport à vos poursuivants…

Pour l’instant, les choses se passent bien mais il reste des gros matchs. On va bien se reposer la semaine qui arrive puisque nous n’avons pas de Coupe d’Europe, pour repartir de l’avant et préparer notre prochain match de Top 14 contre Bayonne. Mais oui, la situation semble intéressante pour nous.

C’est important d’être leader ?

Oui et non. Ça fait toujours du bien à l’ego d’être premier, mais ce n’est pas quelque chose qui nous obnubile.