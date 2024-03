La 20ème journée de Top 14 s'ouvre ce samedi avec un Montpellier - Stade français à 15h. Moala inarrêtable, Staniforth inépuisable... Découvrez les chiffres à connaître avant qu'elle ne débute !

Oyonnax : 2 succès en douze confrontations

Deux victoires sont à porter au crédit d’Oyonnax sur la pelouse rochelaise, en douze rendez-vous depuis 2004. Les Aindinois s’étaient imposés en 2009 et avaient récidivé en 2012, à chaque fois en Pro D2. En Top 14, Oyonnax n’a jamais gagné à Marcel-Delfrandre (trois défaites) mais reste sur une victoire à domicile lors du match aller (19-17).

Toulon : 5 voyages à vide

Depuis le succès à Clermont (27-30), le 18 novembre 2023, les Varois n’ont pas pris, en championnat, le moindre point à l’extérieur. Ils affichent l’un des pires bilans du Top 14 (12e, 6 points) hors de leur base. Lyon (1 point) et Bayonne (5 points) sont les deux seules formations à faire moins bien cette saison.

Castres : Staniforth, meilleur plaqueur de la compétition

Les Tarnais ont en leur sein un joueur qui surnage dans les tâches défensives : Tom Staniforth. L’Australien n’est rien moins que le meilleur plaqueur du Top 14 au matin de cette 20e journée, avec 267 plaquages réussis. C’est 71 de mieux que son suivant dans la hiérarchie, le Palois Luke Whitelock (196) et 73 de mieux que le troisième, l’Oyomen Kévin Lebreton (194)

Clermont : 66 plaquages cassés pour Moala

Le trois-quarts centre de Clermont, George Moala, est le joueur qui, cette saison en Top 14, a le plus cassé de plaquages avec un total de 66 en seulement douze matchs joués. Au sortir de sa rencontre stratosphérique contre Pau, les compteurs en affichaient... 15 ! Le Tonguien domine ce classement de la tête et des épaules, avec 10 unités d’avance sur l’ailier palois Théo Attissogbé, qui a disputé de son côté cinq matchs de plus que Moala, et 12 sur le troisième ligne bordelais Tevita Tatafu (quinze matchs pour le Japonais).

Clermont : 46 points encaissés l’année passée

Pour se motiver à faire un coup en terre francilienne, les Jaunards seraient bien inspirés de regarder dans le rétroviseur. La saison passée, Clermont avait été giflé 46 à 12 par le Racing 92 au terme d’un match décousu et avec une équipe remaniée. L’heure de la revanche a-t-elle sonné ?

Pau : 11 points à l'extérieur

La formation paloise a disputé pour l’instant neuf matchs à l’extérieur. Elle compte deux succès pour un total de onze points acquis à l’extérieur, dont le dernier acquis en fin de match à Clermont, qui lui permet d’être la cinquième équipe la plus performante loin de ses bases.