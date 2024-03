C’est un manager lyonnais soulagé par le probant succès des siens qui s’est présenté en conférence de presse, heureux du caractère et de la solidité défensive affichée par le Lou.

Qu’est-ce qui vous a le plus plu dans la victoire des vôtres ? Cette première mi-temps quasi parfaite, ou cette séquence défensive de 5 minutes sur votre ligne où vous n’avez rien lâché en fin de match ?

Les deux. Pour ne rien vous cacher, le message d’avant-match était très court. On voulait montrer du caractère, faire preuve d’autorité. Sur les premières collisions, les premiers déblayages, on voulait montrer à l’UBB que ce serait difficile pour elle. On a eu du caractère, même acculés, on n’a pas rompu. On progresse sur ces aspects-là, dans la gestion des moments critiques aussi. Il y a eu des matchs où on avait lâché en début de saison. Cette performance récompense le travail de tout le monde.

La semaine avait pourtant encore été tendue…

La tension qu’il peut y avoir dans la semaine, elle est logique. Quand on perd à l’extérieur, chaque match à domicile est sous tension car important. Mais on le vit comme une pression positive, qui nous inhibe pas. À nous de continuer à l’animer, et d’arriver à la transposer à l’extérieur. Mais je suis plutôt optimiste à ce sujet, au vu de notre prestation de la semaine dernière chez le Stade français.

Avez-vous un regret ?

Sans cette faute qui nous coûte un carton jaune, on aurait pu et dû finir à 24-3 au bout d’une mi-temps où nous avions gagné tous les duels. Mais je veux voir le positif : on sait qu’on a un ADN tourné sur l’attaque, mais on a vu autre chose : des avants conquérants sur les portés, une défense efficace… On a été très bons sur notre circulation on ne s’est pas consommé inutilement dans les zones de ruck et on a en outre su y ajouter un supplément d’âme. Ce sont de bons signaux.

Avec la défaite à domicile de Montpellier, la zone rouge s’éloigne un tout petit peu…

Oui, on a aujourd’hui quelques points d’avance. Mentalement, ça fait du bien, on va pouvoir basculer sur la Coupe d’Europe dans une relative sérénité. Dans une saison aussi difficile, tous les moments positifs sont bons à prendre.