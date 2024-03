Antoine Dupont a réagi au succès toulousain acquis en toute fin de partie face à Pau. Le demi d’ouverture du soir estime que ses coéquipiers ont pu être préoccupés par le huitième de finale de Champions Cup, face au Racing, la semaine prochaine.

Toulouse a tremblé, mais Toulouse a gagné. Invaincus cette saison à domicile, les Rouge et Noir étaient menés jusqu’à l a78ème minute mais se sont finalement imposés grâce à un essai de Matthis Lebel. Malmenés par une équipe paloise pleine de vitalité, et portée par Théo Attissogbe et Émilien Gailleton, les coéquipiers d’Antoine Dupont ont bien failli perdre le fil. Interrogé au micro de Canal + à l’issue de la partie, le demi d’ouverture du soir estime que le huitième de finale de Champions Cup face au Racing 92, prévu le week-end prochain, a pu influer sur l’état d’esprit de ses partenaires. "On ne s’est pas rendu ce match facile, on savait que Pau avait une très bonne défense avec beaucoup d’interceptions, on a payé ça cash. Mais on est allé chercher cette victoire à la fin, c’était important de le prendre celui-là. On a fait preuve de légèreté par moments, peut-être que certains avaient déjà la tête à la semaine prochaine, c’est le risque avant ces échéances mais j’espère qu’on sera au rendez-vous la semaine prochaine, on sait quel niveau il faut avoir".

Pour le grand retour de Romain Ntamack, Toulouse s'est imposé grâce à un essai à la 79e, après une très longue séquence. Scénario cruel pour Pau...

Le film du match -> https://t.co/1byzXokGUt pic.twitter.com/nujhESyNxs — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 30, 2024

Une association retrouvée avec Ntamack

Sorti puis rentré en fin de match, Antoine Dupont a pu rejouer avec Romain Ntamack lors des dernières minutes de la partie. En club, les deux Toulousains n’avaient plus joué ensemble depuis la dernière finale du Top 14, en juin 2023. "En fin de match, je suis repassé en demi de mêlée et j’ai vite retrouvé mon numéro 10, on n’a pas perdu les repères !" souriait Dupont à l’issue de la partie. Avant d’affronter le Racing en Champions Cup, les Franciliens se sont imposés sans trembler face à Clermont mais ont perdu Nolann Le Garrec et Antoine Gibert sur blessures.