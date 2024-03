Forcément frustré d’avoir perdu de si peu à Armandie (24-23), Abdelkarim Fofana, le numéro 8 rouennais, ne se laisse pas abattre pour autant. Il espère aller chercher le maintien dans les prochaines semaines.

Le troisième ligne des Lions a livré une analyse limpide de la rencontre perdue de très peu dans le Lot-et-Garonne. "Nous ne pouvons pas nous contenter d’un bonus. Nous venions pour gagner ici à Agen. Il y a de gros regrets. Malgré cela, nous réalisons une grosse première mi-temps, mais l’on connaît ce trou d’air à la 50e. Nous faisons des fautes bêtes. C’est la discipline qui nous coûte le match. Notre buteur, qui met tout d’habitude, manque la dernière pénalité. Cela arrive. Cela se joue sur des détails."

Mais l’ancien joueur de Suresnes veut y croire jusqu’au bout. Comme il le dit, son équipe n’a plus rien à perdre : "En tout cas, nous sommes derniers, nous n’avons rien à perdre. Nous allons recevoir deux fois (Béziers puis Provence Rugby) et nous donnerons tout. Nous avons prouvé que nous pouvions battre de grosses équipes chez nous. Nous avons notre destin entre les mains et nous allons réaliser six matchs en se battant comme des chiens de la casse pour nous maintenir dans la division."

Une solide prestation

Il a été approuvé par son manager, Sébastien Tillous-Borde : "Il y a de la frustration par rapport à l’engagement des joueurs. Mais j’ai félicité les gars car ils ont fait le job. Le carton jaune en seconde mi-temps nous fait très mal. En première période, nous passons dix-huit minutes dans leur camp avec le ballon. Eux, viennent deux fois, quelques secondes, et marquent deux fois. Cela se joue sans doute là car nous avons manqué de réalisme. Désormais, le classement ne change pas mais nous avons deux grosses réceptions qui arrivent. Il faut gagner. Mais on continue d’y croire, sinon nous n’aurions pas fait ce match ce soir."

Après le match qu’ils ont livré à Agen, les partenaires de Will Witty peuvent sérieusement y croire.