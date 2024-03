On connaît la date des élections au syndicat des joueurs de rugby professionnel. Ce sera le 30 mai à 11 heures à Paris.

Le Comité Directeur de Provale a défini une date pour les élections à sa présidence. Elle est prévue le 30 mai prochain à 11 heures au Novotel Eiffel à Paris. Tous les adhérents au syndicat pourront voter évidemment, sachant que le président actuel de 2014, Robins Tchalé-Watchou ne se représentera pas. À l’heure où nous écrivons, aucun candidat n’est officiellement déclaré. Mais Malik Hamadache, ex-pilier de Pau, Montpellier et Agen a fait part de ses intentions au travers des médias (il est actuellement trésorier adjoint). Le talonneur international de l’UBB Clément Maynadier a aussi évoqué verbalement sa candidature avec des responsables du syndicat, mais n’a pas encore envoyé la lettre recommandée nécessaire.

Provale a été fondé en 1998, il compte environ un millier d’adhérents. Il a été présidé tour à tour par Jean-Marc Lhermet, Serge Simon (à deux reprises), Sylvain Deroeux et Mathieu Blin. Il est la voix des joueurs professionnels, siège dans les instances (LNR, FFR) et signe des conventions avec ses homologues de l’UPCR (syndicat des présidents) et Tech XV (syndicat des entraîneurs et membres des staffs techniques).