L’Usap peut faire un grand pas dans la course au maintien avec une nouvelle victoire, ça serait la troisième de suite. Mais le dernier succès à Oyonnax a laissé des traces et Franck Azéma doit se passer de nombreux hommes forts comme Tommaso Allan, Posolo Tuilagi, lui aussi touché, sera sur le banc. Face à eux, les Castrais s’avanceront avec une charnière composée de Jérémy Fernandez et Vilimoni Botitu.

Le XV de départ de Perpignan : 15. Dubois ; 14. Veredamu, 13. Duguivalu, 12.Naqalevu, 11.Crossdale ; 10. McIntyre, 9. Ecochard (cap.) ; 7. Galletier, 8.Fa'aso'o, 6. Sobela ; 5. Tanguy, 4. Van Tonder ; 3.Roelofse, 2.Ruiz, 1. Tetrashvili.

Voici le XV de départ pour la 20e journée de TOP14 !

\ud83d\udd25 J20 - TOP 14

\ud83c\udfdf\ufe0fUSAP Vs CASTRES

\ud83d\udcc5Samedi 30 mars – 17H

\ud83c\udf9f\ufe0fStade Aimé Giral



Remplaçants : 16. Montgaillard, 17.Chiocci, 18. Tuilagi, 19. Oviedo, 20.Deghmache, 21. Barraque, 22. Acebes, 23. Ceccarelli. Le XV de départ de Castres : 15. Popelin ; 14. Nakosi, 13. Séguret, 12. Goodhue, 11.Hulleu ; 10. Botitu, 9. Fernandez ; 7. Delaporte, 8. Papali'i, 6. Babillot (Cap.) ; 5. Staniforth, 4. Maravat ; 3. Thomas, 2. Colonna, 1.Walcker.

avec la Banque Populaire Occitane !



Découvrez les 2️⃣3️⃣ Olympiens qui défendront nos couleurs demain à 17h00 face à l'USAP !



Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Tichit, 18. Nakarawa, 19. Vanverberghe, 20. Arata, 21. Dupont, 22. Raisuqe, 23. Chilachava.