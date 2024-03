Au terme d’un match très disputé mais haché, le Valence Romans Drôme Rugby s’est imposé sur le fil face à Nevers (15-13) et enchaîne un cinquième succès de suite à domicile. Les Damiers s’offrent une victoire capitale pour le maintien tandis que les Nivernais réalisent une mauvaise opération en haut de tableau.

Engagé dans une lutte serrée pour le maintien, Valence Romans espérait réaliser la passe de cinq à domicile lors de cette 24ème journée de Pro D2. C’est chose faite, au terme d’une rencontre indécise qui a trouvé son verdict dans les dernières minutes. Nevers pensait tenir un troisième succès à l’extérieur cette saison mais une ultime pénalité signée Lucas Méret a donné une courte victoire (15-13) aux Valentinois, portés par deux essais marqués par Adam Vargas et Matthieu Guillomot en fin de première période. Les Damiers, désormais 12èmes au classement, respirent un grand coup tandis que les Nivernais (5èmes) doivent se contenter du bonus défensif.

Adam Vargas en dynamiteur

Avant le dénouement heureux pour les locaux au stade Georges-Pompidou de Valence, le public drômois a assisté à une rencontre surtout marquée par les blessures, les arrêts de jeu et les imprécisions. Même si les visiteurs de Nevers avaient décanté rapidement les débats grâce à l’international U20 français, Arthur Mathiron, décisif en bout de ligne (5-0, 13'). Parfaitement entrés dans la partie, les Nivernais prenaient logiquement les devants mais allaient enchaîner les coups durs. Carton jaune pour la talonneur Elia Elia puis blessure du demi d’ouverture Yohan Le Bourhis, le vent semblait tourner en faveur de Valence Romans.

Les joueurs de Fabien Fortassin, en supériorité numérique, en profitaient avant la pause pour inscrire deux essais coup sur coup. Le premier signé de l’ailier Adam Vargas (5-5, 35') et le second, dans la foulée, aplati par Matthieu Guillomot (12-5, 37'), à l’affût suite à un coup de pied par-dessus judicieux de ce même Vargas. Le chassé-croisé entre les deux équipes, efficaces mais maladroites dans l’ensemble, a repris au retour des vestiaires. Remplaçant de Le Bourhis, Shaun Reynolds était néanmoins inspiré pour initier le deuxième essai nivernais marqué en coin par Fraser (45', 12-10) puis pour redonner l’avantage aux siens (12-13, 60'). Un avantage très maigre qui semblait pourtant bien tenu par les hommes de Xavier Péméja, solides dans les plaquages comme à leur habitude (meilleur pourcentage de réussite cette saison).

Des arrêts de jeu à la pelle

L’heure de jeu passée, le festival de mêlées écroulées et d’en-avants de part et d’autre faisait les affaires de Nevers, finalement puni deux fois coup sur coup dans les derniers instants. Van der Merwe coupable d’un plaquage dangereux et expulsé, Lucas Méret transformait l’offrande (15-13, 79') pour offrir une victoire aussi difficile que précieuse aux Damiers. Reçu cinq sur cinq à domicile en 2024, Valence Romans recevra le Stade Montois, le week-end prochain, avec le plein de confiance. De son côté, Nevers devra rebondir à la maison face à Grenoble.