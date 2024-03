Désormais débarrassé de ses pépins physiques, Pierre Pagès (33 ans) enchaînera, ce soir à Béziers, une troisième titularisation consécutive. Au stade Raoul Barrière, il formera, une nouvelle fois, la charnière du BOPB avec l’anglais, Billy Searle.

Vous avez connu votre première titularisation, avec le BO, face à Béziers en décembre. Que vous reste-t-il de ce match ?

J’avais commencé titulaire contre Béziers, oui. C’était un match où on courait un peu après le score, on avait pris un essai casquette d’entrée. Il me semble qu’on avait fait pas mal de jeu, le match était assez serré et l’ASBH l’avait emporté. Béziers est une belle équipe, qui défend bien. Elle a aussi des atouts, offensivement.

Quel regard portez-vous sur l’évolution du groupe, depuis ?

Écoutez, on s’entraîne bien, après, il faut que ça porte ses fruits sur les matchs. Les deux derniers ont été plutôt positifs, il faudrait essayer de garder cette dynamique. Il y a du progrès, des choses qu’on fait mieux. Après, les deux derniers matchs ont eu lieu à domicile, il faut maintenant qu’on arrive à se déplacer.

Vous êtes partis en vacances en étant sortis de la zone rouge. On imagine que ça fait du bien, dans la tête…

Oui, ça a fait du bien à tout le monde. Après, il faut se remettre au travail et ne pas se reposer sur nos lauriers.

Cette longue coupure peut-elle être bénéfique ?

Oui, surtout au niveau de l’effectif. Nous avons enchaîné un bloc de cinq semaines, il y avait pas mal de casse. Là, il y a pas mal de retours. Ça fait du bien à tout l’effectif, on peut s’entraîner dans de meilleures conditions et il y a un peu plus de qualité. C’est bénéfique, oui et à la reprise, l’ambiance était positive, il y avait de la bonne humeur.

Quel est le mot d’ordre avant de se lancer dans ce bloc ?

Il ne faut rien lâcher. Rien n’est fait, rien n’est joué. On sort de la zone rouge, mais tout le monde est, plus ou moins, ex aequo. Il faut aller chercher des points sur tous les matchs. Ce bloc est compliqué, puisque nous allons affronter de grosses équipes qui jouent la qualification. C’est sûr que ce ne sera pas évident, mais les concurrents directs ont des blocs compliqués. Il ne faut pas regarder les autres, il faut se projeter sur nous et il faut donner tout ce qu’on a, sur ce bloc.

Quel regard portez-vous sur Béziers, que vous affrontez ce soir ?

Béziers performe énormément à domicile. Elle a connu un petit travers avant la trêve, donc je pense qu’elle sera remontée, avec tout son effectif. Ce sera très compliqué, ce soir.

Béziers est portée par son numéro neuf, Samuel Marques, que vous connaissez bien, pour avoir évolué à ses côtés à Carcassonne. Que pouvez-vous nous dire sur lui ?

Sam est un très bon joueur, qui arrive à haranguer les mecs, il fait du bien à Béziers et a un peu changé leur jeu, aussi. C’est quelqu’un qui fait énormément d’efforts.

Allez-vous jouer un match dans le match, face à lui ?

Pas forcément… En tant que neuf, nous ne sommes jamais trop confrontés sur des duels directs. On dépend de notre pack. Il n’y a pas d’appréhension avant d’affronter Sam.

Comment vous sentez-vous, à Biarritz ?

Ça va mieux sportivement, puisque les blessures sont derrière moi. Après, j’étais déjà très bien intégré et je suis très bien au Pays basque.

Êtes-vous vite devenu un leader, au BO ?

Je suis peut-être un peu derrière les plus jeunes ou le pack pour les motiver, pour qu’ils restent concentrés pendant tout le match. Je parle énormément lors d’une rencontre. Après, je ne sais pas si je suis un leader…

Avez-vous, néanmoins, un rôle important à jouer avec votre expérience ?

Oui. Je sens que, souvent, j’ai besoin d’être derrière les mecs pour qu’ils fassent l’effort de plus ou qu’ils restent concernés dans le match.

Vous allez enchaîner un nouveau match aux côtés de Billy Searle. Sentez-vous que les repères s’installent ?

Oui, à la fois dans les matchs et aux entraînements. Avec Billy, on se comprend de mieux en mieux et tant mieux. Ça fluidifie le rugby.

Malgré la barrière de la langue…

Oui, moi, je suis une bille en anglais, c’est mon défaut. Malgré tout, on arrive à se comprendre, à communiquer sur les choses qu’on veut se dire. Billy est un bon joueur, qui porte pas mal le ballon et qui soulage énormément avec son jeu au pied. C’est lui qui anime tout, derrière. Je lui fais confiance, il a la mainmise. Toutes ses annonces, je les écoute, j’ai énormément confiance en Billy.