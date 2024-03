Agen obtient une victoire poussive sur sa pelouse face à Rouen Normandie, lanterne rouge de Pro D2 lors de cette 24e journée de championnat. L’indiscipline agenaise a longtemps freiné ses offensives mais son banc a permis d’arracher une précieuse victoire pour conserver ses ambitions de Top 14. Agen domine Rouen sur le score de 24 à 23.

Agen s’impose laborieusement face à Rouen, lanterne rouge de Pro D2, lors de la 24e journée de championnat. Malgré une indiscipline chronique qui a freiné ses offensives, Agen a pu compter sur son banc pour arracher une victoire précieuse et conserver ses ambitions de Top 14. Le SUA s’impose sur le score de 24 à 23 et retrouve ainsi le Top 10 en grimpant à la neuvième place avec 55 points. Pour Rouen Normandie, ce point de bonus est un maigre lot de consolation. La lanterne rouge de Pro D2 (35 points) a manqué de maîtrise en seconde mi-temps après avoir dominé les débats durant 40 minutes.

Rouen proche de créer la surprise à Agen

Les hommes de Sébastien Tillous-Borde arrivaient à Agen dans l’optique de prendre au moins un point à Armandie pour conserver l’espoir de se maintenir en Pro D2 lors de cette 24e journée. Leur belle première mi-temps leur a permis d’envisager bien plus. L’indiscipline agenaise a coûté cher avec deux cartons jaunes récoltés par Olmstead (32’) et Duputs (38’). Etcheverry a permis à Agen de tenir le score durant 38 minutes en inscrivant son troisième essai de la saison au quart d’heure de jeu suite à une chandelle cafouillée par Rouen puis un joli coup de pied tenté par Belan.

Mais les vagues normandes ont fini par percer Agen qui ne pouvait plus tenir sa ligne en double infériorité numérique. Le travail du pack rouennais est récompensé grâce à l’essai de Burger juste avant la sirène. Baptiste Mouchous a brillamment apporté 6 points grâce à deux pénalités au-delà des 40m. Le score de 10-13 à la mi-temps paraît tout de même mal payé tant Rouen a dominé de la tête et des épaules cette première mi-temps. Agen n’a jamais réussi à multiplier les temps de jeu offensif. La faute à des maladresses balle en main et un pack malmené à l’image de Lokotui qui a souvent été lancé mais sans obtenir de réelles avancées.

Les remplaçants agenais décisifs

Si Pourteau permettait à Rouen de prendre six points d’avance au retour des vestiaires, Agen a vite changé de visage. Les entrées de Sosene-Feagai, Lombard-Buret et Vernet en première ligne ont fait un bien fou à un pack qui avait pris l’eau durant 45 minutes. Sosene-Feagai a ainsi permis aux siens de prendre l’avantage à la 55e sur un essai inscrit en force aux pieds des perches.

La rencontre a ensuite pris un mauvais tournant pour Rouen avec un carton jaune bête pour Maximin (64’). Le troisième ligne a d’abord été l’auteur d’une charge à retardement avant d’envenimer l’échauffourée qui a suivi son geste dangereux. Demotte a alors permis à Agen de creuser son avantage au score sur son premier essai en carrière deux minutes plus tard. Ce break au score, 24 à 16, a permis aux Agenais de garder la tête malgré l’essai de Ma’afu à la 68e minute (24-23). L’avant remplaçant a conclu un joli maul orchestré par un pack rouennais toujours aussi solide malgré les changements en cours de rencontre.

Agen conserve ses espoirs de Top 14

Rouen a ensuite multiplié les offensives jusqu’à obtenir une pénalité à plus de 55m des poteaux mais Peter Lydon a manqué de force sur son coup de pied. L’Irlandais a ensuite été l’auteur d’en-avant après la sirène qui a mis un terme aux espoirs de victoire de son équipe. Agen retrouve ainsi le Top 10 en grimpant à la neuvième place avec 55 points. Pour Rouen Normandie, ce point de bonus est un maigre lot de consolation pour la lanterne rouge de Pro D2 (35 points) qui aura manqué de maîtrise en seconde mi-temps après avoir été ultra-dominant durant 40 minutes.