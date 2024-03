À quelques jours de son déplacement à Lyon, l'UBB va manquer de deux forces vives. Les troisième ligne Pierre Bochaton et Marko Gazzotti, notamment, vont manquer à l'appel. En revanche, quelques retours importants sont à noter.

Après sa victoire de prestige face au Stade toulousain au Matmut Atlantique de Bordeaux (31-28), les Girondins ont repris le chemin de l'entraînement cette semaine. En ligne de mire, le déplacement à Lyon ce samedi.

Côté mauvaises nouvelles d'abord, les absences de Pierre Bochaton, auteur de l'essai victorieux face à Toulouse, et de Marko Gazzotti. Les deux joueurs souffrent d'entorses à la cheville et seront indisponibles quatre à six semaines, selon Sud-Ouest. Toujours dans la troisième ligne, Tevita Tatafu (28 ans), qui a reçu un coup au poignet, postule bien pour cette 20ème journée.

Penaud, Depoortere et Jalibert préservés

Autre élément ubbiste absent : le demi d'ouverture Mateo Garcia. Touché au quadriceps, il ne s'est pas entraîné non plus, alors que Matthieu Jalibert pourrait être préservé, tout comme ses compatriotes internationaux Damian Penaud et Nicolas Depoortere, qui ont enchaîné les matchs ces dernières semaines.

Du côté des retours, Madosh Tambwe, qui s'était fait opérer du poignet il y a plusieurs semaines pourrait bel et bien jouer contre le Lou dans un stade qui doit lui rappeler de bons souvenirs. Jefferson Poirot est aussi apte pour cette rencontre, alors que Louis Bielle-Biarrey, malade contre Toulouse, est lui aussi présent.