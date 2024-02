Madosh Tambwe a été opéré de la main droite et sera absent entre trois et quatre semaines. L'ailier bordelais ne pourrait être de retour que face à Toulouse, lors de la 19ème journée.

Nouveau coup dur pour Bordeaux-Bègles. Quelques jours après la défaite de l'UBB face à Pau (10-20), Madosh Tambwe s'est fait opérer d'une fracture de la main droite et sera absent entre trois et quatre semaines. L'ailier bordelais a publié une photo sur sa story Instagram, ce mercredi. "L'opération a été réussie, j'espère être de retour très vite" a-t-il ajouté depuis son lit d'hôpital.

En pleine période des doublons, Yannick Bru va donc devoir se priver d'un facteur X, en l'absence notable de Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud. Très utilisé depuis le début de l'année civile, Madosh Tambwe commençait à bien revenir dans l'escouade bordelaise, lui qui est en fin de contrat à l'issue de la saison. Cette saison, le Congolais a été aligné à neuf reprises par le staff de l'UBB, pour huit titularisations et six essais marqués.