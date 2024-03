Dans un dialogue ouvert devant 150 personnes, Bernard Lemaître est sorti de son habituelle réserve présidentielle pour répondre à toutes les interrogations des supporters (ses ambitions, son rôle en tant que président, et la place de la formation toulonnaise). À côté de Pierre Mignoni, l’homme d’affaires a fait preuve de franchise pour calmer une gronde latente depuis plusieurs mois.

Au centre d’entraînement du Campus RCT, Bernard Lemaître a décidé de renouer le lien avec les supporters toulonnais. Depuis plusieurs mois, le président du RC Toulon fait face à une vague de critiques sur les réseaux sociaux ou lors d’actions (stickers, banderoles, lettre anonyme sur les réseaux sociaux). L’intéressé l’a fait dans le but d’enlever une forme de "méconnaissance" concernant les actions du club mais aussi pour "préciser la politique du club."

Bernard Lemaitre ambitionne de retrouver le "haut niveau" symbolisé par le "top 4"

Après avoir fait un compte rendu de la "décroissance" sportive et économique du club depuis l’an 2015, l’homme qui a fait fortune dans l’industrie pharmaceutique a précisé son objectif pour le club : "Des gens pensent qu’on agit au coup par coup, mais ce n’est pas vrai. On travaille avec une politique club. L’objectif est de retrouver le haut niveau […], on veut retrouver le haut niveau, et je vais vous donner ma notion : ce n’est pas le top 6, c’est le top 4. Pierre Mignoni le sait. Le top 6 est bien, mais les deux dernières places sont aléatoires et incertaines. C’est un objectif raisonnable, il faut l’atteindre et y rester. Ce sont les équipes qui font peur aux autres. Il faut une politique et des moyens. […] Une politique sportive veut dire qu’il faut se nettoyer l’esprit, remettre les choses dans son contexte et s’adapter à la réglementation de notre chère Ligue. Nous sommes plus surveillés que le fisc."

A lire aussi : Top 14 – Pierre Mignoni (Toulon) : "En 2025, on fera tout pour se positionner sur Carbonel"

Dans la suite de son propos, il a précisé que ce plan sportif s’accompagne par une politique économique. "Nous vivons avec une entreprise qui perd de l’argent en permanence. Un effectif de haut niveau, ça coûte cher. Nous sommes toujours à la recherche du petit plus et du petit mieux. […] Pourquoi avons-nous des coûts élevés ? Parce qu’on veut jouer dans le haut du tableau. Ça nécessite un budget joueurs, staff, centre de formation, et coûts additionnels. On ne peut pas descendre en dessous. J’insiste : nous sommes en déficit, ce n’est pas l’argent de ma poche qui m’intéresse, mais ça met le club en danger. En quatre ans, ça fait 60 millions d’euros. Ça me désole. Dans ma vie, j’ai réussi à construire un groupe qui a pris de la valeur. J’en fais profiter des personnes dans le monde avec ma fondation, ma famille, mais surtout le club. […] Nous avons un plan de trois ans pour nous ramener à l’équilibre. On finit la première année de ce plan de redressement. On doit arriver à l’équilibre. On va la finir comme la précédente, sans progrès. C’est très frustrant, même si ça peut se comprendre par certains points." Pour cela, il ambitionne de plus amples revenus au niveau de la billetterie, des produits dérivés et du sponsoring.

Des gens me pointent du doigt : il est vieux, il faut qu’il passe la main. Je veux bien, si vous en trouvez un, dites-le moi (sourire)

Il a en revanche tordu le cou à un désengagement ou à une "bascule immobilière". "Avant tout, je ne suis pas obnubilé par l’argent. J’entends, ou on me dit, que je ne parle que d’argent… Vous rigolez ? Ça m’intéresse parce que j’en remets en permanence. Des gens me pointent du doigt : il est vieux, il faut qu’il passe la main. Je veux bien, si vous en trouvez un, dites-le moi (sourire). Ce que j’ai fait ici, le centre, le club-house, et les bricoles, je tiens à le dire : il y a un investissement de 35 millions d’euros. C’est de l’argent que j’ai donné au RCT. Ça appartient au RCT. Dans 30 ans, vous viendrez, alors que je ne serai plus de ce monde. On a construit du solide, sur la durée. C’est important pour le RCT. Je suis là pour pérenniser le RCT dans une forme d’excellence. C’est un mot ambitieux. L’excellence, je la définis par la volonté d’avoir le mieux et le plus en permanence, à chaque moment de la journée. On veut rester et maintenir le RCT dans ce type d’excellence sportive, économique et organisationnelle."

Des excuses pour ses déclarations maladroites et une main tendue vers les supporters en colère

Discret médiatiquement depuis son arrivée à la tête du club, Lemaître est revenu sur ses sorties passées qui ont pu créer une sorte fracture entre les supporters et lui-même. "Je ne suis pas un artiste. Vous en avez eu avant. J’espère qu’il y en aura un autre après moi. Je suis cash. Boudjellal a dit sur Midi Olympique : "On ne parle pas à des supporters comme à des clients." Il est vrai quand les journalistes interrogent, on ne se rend pas compte qu’il faudra être plus prudent. J’ai manqué de prudence dans ma communication. Je m’en excuse. En ce sens, je voulais lors de cet échange que vous voyez l’homme et le président."

Il a par la suite fait un pas envers les personnes qui critiquent son mandat. "Dans la lettre anonyme sur les réseaux sociaux, on a l’impression que tout est dégueulasse, tout est négatif dans le club. On a le droit de le penser. Mais pour porter ses idées, il faut venir devant nous. J’ai toujours rêvé d’avoir les personnes du Blog RCT ou des réseaux sociaux face à moi. Je veux qu’elles viennent, et qu’on parle. Il y a deux choses : on a le droit d’être en colère, je vis avec la colère de ne pas réussir là où je veux réussir, mais je ne peux comprendre l’insulte. Il a fallu que j’arrive ici pour être insulté dans ma vie. Je ne les connais pas, tout ça est anonyme sur les affiches, le blog RCT… Merde (sic), nous sommes dans le même club ? On doit se rencontrer et discuter. J’ai des informations que je peux vous donner. Après, on peut juger sur le fond et la forme. Ils ont le droit d’être en désaccord, ils paient… Mais, il faut qu’ils viennent discuter. Et, oui, je le redis, merde (sic), on a besoin de vous quand ça va mal pour faire avancer le club ! […] Je suis conscient des erreurs réalisées, depuis 4 ans et 45 jours. J’essaie de faire mieux, et de comprendre ce qu’il faut faire pour faire mieux. J’observe et j’écoute. J’essaie de faire mieux. Je ne veux pas que les supporters doutent de mon honnêteté et ma détermination."

La "formation" passionne Lemaître

Pour retrouver le haut niveau, le président a confirmé que la formation était au cœur du projet. "Quand je lis que c’est du blabla, ce n’est pas vrai. On fait un effort considérable en compagnie de l’association. Il y a une véritable politique pour, peu à peu, accompagner et choisir les meilleurs. C’est un plan sur le temps long. Dans les deux ou trois années, ce classement sur les centres de formation va changer (le RCT est actuellement dernier, NDLR). Il sera très flatteur pour le club."

Relancé sur les départs de nombreux "minots" ces dernières saisons (Vanverberghe, Lebrun, Devaux), il s’est défendu : "On ne peut pas retenir tout le monde. Pour Louis (Lebrun, NDLR), je n’étais pas là. Je ne connaissais même pas son nom. Florian (Vanverberghe, NDLR) a eu un contrat professionnel en main. Il a fait un autre choix, on a été surpris. Avec Bruce (Devaux), on parle depuis des mois. On a fait une proposition, ça veut dire qu’il était considéré. Il était revalorisé de manière conséquente. Il a hésité. Ça a pris plusieurs mois. Bruce a un état d’esprit formidable, il est issu du club. C’est un gros travailleur. Il a de l’ambition. Ce sont des qualités. On avait confiance en lui. […] Il a accepté une prolongation. À mon autre surprise, il a annoncé ensuite qu’il s’en allait. Je le regrette en tant qu’homme, en tant que joueur. Il avait beaucoup joué cette saison. Bruce a rendu beaucoup de service. Malheureusement, c’est l’histoire d’un club professionnel."