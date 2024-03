Mathieu Raynal va prendre sa retraite et laisser derrière lui un grand vide dans le monde de l’arbitrage français. Il s’est confié sur les raisons de cet arrêt.

Mathieu Raynal n’est plus à présenter, c’était devenu, avec le départ à la retraite de Jérôme Garcès et Romain Poite, le visage de l’arbitrage français. Comme la FFR l’a annoncé il va lui aussi raccrocher les crampons et poser le sifflet. Celui qui a officié lors de 3 Coupes du monde, 11 Tournois des 6 Nations, 2 tournées des Lions britanniques et aussi deux finales de Top 14, nous a accordé un entretien où il revient sur les raisons de ce choix.

On apprend notamment que lors de sa première rencontre en tant qu’arbitre il a exclu son ex-professeur. "Je ne me souviens plus si j’avais été bon ou non. Probablement pas, mais je me souviens que j’avais exclu mon ancien prof de sport". L’homme au sifflet revient aussi sur ses rencontres les plus marquantes parmi lesquels on retrouve la finale de Top 14 de 2016.

