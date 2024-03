La séquence a fait beaucoup parler. Lors du choc entre les Saracens et les Harlequins en Premiership, l’arbitrage a fait polémique après que le TMO a refusé d’examiner les images d’un possible jeu dangereux sur le capitaine Owen Farrell.

Que s’est-il passé en Premiership lors de Saracens – Harlequins (13e journée du championnat anglais) ? Sur le terrain, les Sarries ont égratigné les coéquipiers de Marcus Smith (52-7) pour la 250e d’un certain Owen Farrell.

Mais c’est pour une séquence complètement lunaire en fin de rencontre que ce match a suscité la polémique outre-Manche. On joue la 69e minute. Les Sarries mènent déjà 43 à 7 et viennent d’inscrire un nouvel essai. Le ralenti est montré aux téléspectateurs et le commentateur du diffuseur (TNT Sport) Austin Healy (ancien trois-quarts anglais) remarque un possible jeu dangereux sur le maître à jouer anglais. Owen Farrell, au soutien d’un coéquipier, subit un plaquage sans les bras du capitaine des Harlequins Stephan Lewies. Sur le direct, Austin Healy s’exprime : "C’est un carton jaune. Il n’y a pas de ballon, la balle est partie, et il intervient avec son épaule pour un plaquage sans les bras."

Oh, ne le montre pas

L’essai validé, la logique semble être que le TMO intervienne et signale à l’arbitre de champ (Christophe Ridley) un possible jeu déloyal. Mais c’est ici que la machine s’enraye. L’incident est ignoré. Pour quelle raison ? L’arbitre vidéo Stuart Terheege refuse d’examiner le possible jeu déloyal car le consultant a mentionné en premier l’action dangereuse sur Owen Farrell et qu’il considère que s’y attarder reviendrait à admettre une influence de la couverture télévisée.

Malheureusement pour l’arbitrage anglais, les commentaires du TMO ont été entendus par les téléspectateurs de la chaîne TNT Sport. "Mon pote, le problème que j’ai maintenant c’est qu’il semble que Healey en soit l’instigateur parce que nous sommes en retard, donc je ne veux pas en parler, OK ?". Mais la polémique ne s’arrête pas là. Alors que le diffuseur montre de nouvelles images où l’on voit le plaquage illicite, l’arbitre vidéo lâche : "Oh, ne le montrez pas".

La séquence interroge et pose plusieurs questions. En plus de ne pas avoir sanctionné un jeu dangereux sur Owen Farrell, l’arbitre vidéo semble avoir regardé la rencontre avec des flux vidéos de la télévision et donc aller à l’encontre de la position officielle selon laquelle le TMO n’entend pas les commentaires télévisés. Précisons aussi que le fautif – le capitaine des Harlequins – avait déjà écopé d’un carton jaune en première période.

Un manquement évident au devoir d’un arbitre

Progressive rugby – groupe de pression à but non lucratif pour la sécurité des joueurs composé de médecins, d’experts et d’anciens professionnels – a réagi à cette polémique. Un des experts, le professeur John Fairclough a déclaré : "Quelle qu’en soit la raison, il est clair qu’une décision a été prise d’ignorer un jeu grossier, imprudent ou dangereux parce que l’on craint qu’il ait été mis en évidence par un commentateur. C’est extrêmement préoccupant et c’est un manquement évident au devoir d’un arbitre de match d’assurer la sécurité des joueurs. Une explication doit être demandée de toute urgence".

De son côté, le commentateur et ancien international anglais Austin Healey a réagi sur les réseaux sociaux. "Je pense que le TMO a connu des jours meilleurs. On dirait que l’ego s’est mis en travers de la décision." Dans un communiqué de presse, la RFU a annoncé examiner en détail la situation dans les prochains jours. "Nous procédons à des examens réguliers à la suite de tous les matchs qui ont eu lieu, comme ce sera le cas pour Saracens – Harlequins." Affaire à suivre, donc…