Clermont reçoit Pau (samedi, 17 heures) dans un contexte miné par quatre matchs sans victoire de suite, et avec seulement trois points d’avance sur Perpignan, barragiste. Dans ce contexte, plusieurs représentants de clubs de supporters de l’ASM se sont confiés sur cette rencontre capitale pour la suite de la saison clermontoise.

Clermont joue-t-elle le maintien ? "Si on perd contre Pau, on ira tout droit au match de barrage" imagine Patrick Chadeyron, président du XV au Charbon, l’un des clubs de supporters de l’ASM. Avant de penser à un tel scénario, les hommes de Christophe Urios se préparent pour casser une sombre série de quatre matchs sans victoire. Le hasard du calendrier fait que les Jaunards ont une nouvelle opportunité de se faire pardonner auprès de leur public, face à Pau, après le triste match nul concédé face à Oyonnax. La dernière semaine de travail a été axée sur des réunions staff-leaders et une journée "jaunarde" à Montluçon. Avant le sprint final, les Clermontois savent qu’ils n’ont plus le choix.

"On a déjà eu trois défaites à domicile. Nous avons encore un infime espoir de regarder vers le haut et viser une place dans les six. Mais en cas de défaite contre la Section, la situation deviendra critique et on n’aura pas d’autres choix que de jouer le maintien en Top 14" souligne de son côté Philippe Frache, président des Vignerons, l’une des associations historiques du club. "Les matchs qui arrivent seront tout sauf simples" se projette Alexis Rabier, président des Mordus, soucieux des prochains déplacements au Racing et à Bordeaux-Bègles, coupés par la Challenge Cup.

Je ne doute absolument pas de Christophe Urios, peut-être qu’on arrive à nos limites sur le niveau des joueurs Jiff

Clermont était sixième avant la première trêve de l’année et restait sur des succès de marque à Castres et contre Lyon. Une force collective se dégageait clairement d’une équipe que l’on pensait en pleine progression. Depuis tout s’est effondré. "Je pense qu’il y a un gros problème de leaders, ces défaites à la maison sont assez incompréhensibles, même s’il y a une part de malchance, notamment face à Bordeaux-Bègles, Toulouse et Oyonnax" explique le représentant des Vignerons, vite rejoint par son homologue du XV au Charbon. "Même si les gars sont plein de bonne volonté, il y a un manque criant de leaders. On paye toujours les départs des Parra, Lopez et ce genre de joueurs qui nous ont quittés récemment".

Patrick Chadeyron garde également confiance en Christophe Urios. "Il n’y a pas de raisons qu’il ne reproduise pas ses succès à Oyonnax, Castres et Bordeaux-Bègles. Les grandes équipes se bâtissent sur le temps long". Un point de vue partagé par Alexis Rabier. "Je ne doute absolument pas de Christophe Urios ni de son staff, si on regarde le classement nous ne sommes pas si loin non plus. Mais je pense plutôt qu’on arrive à nos limites sur le niveau de nos joueurs Jiff. Je suis effectivement un peu déçu de certains joueurs". Philipphe Frache estime, lui, que la responsabilité des derniers résultats est partagée ente staff et joueurs. "Je ne sais pas si Christophe Urios manage de la même façon les jeunes et les anciens. Si c’est le cas j’ai peut-être un doute. Il y aurait peut-être plus besoin de faire différemment avec les jeunes qu’avec les anciens. Mais les joueurs ont une grosse part de responsabilité, Urios n’est pas sur le terrain". Coach ou acteurs sur le terrain, la mobilisation générale devra être décrétée pour retrouver le sourire.