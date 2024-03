Le directeur du développement sportif de l'ASM Didier Retière met fin au feuilleton Madosh Tambwe à Clermont et fait le point sur le recrutement du club auvergnat, sur le programme de Noh TV rugby : "Ici, ici, c’est l’émission".

En pleine crise sportive cette saison (quatre matchs consécutifs sans victoire), l’ASM tente de préparer au mieux l’avenir en s’activant sur le marché des transferts. Didier Retière, directeur du développement sportif du club auvergnat, s’est exprimé sur l’effectif de la saison prochaine dans l’émission de Noh TV rugby. L’ancien adjoint du sélectionneur Marc Lièvremont a mis fin à la rumeur Madosh Tambwe : "Il ne viendra pas, en particulier à cause de la contrainte des JIFF".

Questionné sur l’attractivité de Clermont sur le marché des transferts, Didier Retière s’est voulu rassurant : "Le recrutement est bouclé à 90 %. Nous avons pu en réaliser l’essentiel avant le mois de janvier, depuis que je suis au club, je n’ai jamais vu ça. C’est plutôt positif, ça montre que l’on n’a pas réellement de déficit d’attractivité même si on doit faire plus d’effort que certains clubs. Il ne nous reste plus que quelques ajustements à faire, nous communiquerons en temps voulu sur le sujet, et je pense que nous aurons une équipe compétitive pour la saison prochaine".

"On a besoin de reconquérir le Michelin"

Ce samedi, l’ASM reçoit la Section Paloise dans une rencontre cruciale pour la fin de la saison. L’occasion pour les Jaunards de faire oublier les dernières semaines compliquées avec une série noire de quatre matchs sans victoire. "On a besoin de reconquérir le Michelin, d’avoir du monde derrière nous. Ce qui est plaisant, c’est qu’on a des supporters inconditionnels, ça force le respect de joueurs", explique Didier Retière.