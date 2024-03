Toby Arnold est sorti de se récente retraite pour s’engager aux Crusaders en tant que joker médical de Leigh Halfpenny, lourdement blessé à la poitrine. Quatre mois après avoir quitté Lyon, où il a passé plus de dix saisons, l’arrière néo-zélandais reprend du service à 36 ans.

Toby Arnold rechausse les crampons. Quatre mois après avoir dit adieu à Lyon, où il a passé onze saisons (2013-2023), l’arrière néo-zélandais de 36 ans s’est engagé avec les Crusaders en qualité de joker médical de Leigh Halfpenny. Le Gallois s’est gravement blessé à la poitrine en pré-saison et qui ne rejouera pas avant plusieurs mois. Toby Arnold est arrivé au centre d’entraînement des Crusaders la semaine passée et devrait vite s’intégrer au sein de sa nouvelle équipe.

Avant de rejoindre le Lou, l’arrière avait passé six années à Bay of Plenty et avait notamment été sélectionné avec l’équipe de Nouvelle-Zélande à 7, entre 2009 et 2011. À Lyon, Toby Arnold a marqué de son empreinte le club rhodanien avec plus de 200 matchs disputés et une Challenge Cup remportée en 2022 face à Toulon. Surtout, le Kiwi est actuellement le meilleur marqueur de l’histoire du Lou avec 75 essais marqués.