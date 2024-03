Le XV de France vient de clôturer son Tournoi des 6 Nations, avec cette dernière journée disputée contre l'Angleterre à Décines-Charpieu. Mais quelle sera la suite pour les Bleus ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la tournée d'été, prochain rendez-vous de la sélection tricolore.

Clap de fin pour le Tournoi des 6 Nations édition 2024. Le XV de France s'est imposé ce samedi pour le dernier match de la compétition qui l'opposait à l'Angleterre. Cela implique donc un "changement de saison" pour le rugby qui va se recentrer sur les compétitions de clubs. Mais le rugby international va revenir.

Tournée d'été et nouveauté

Le prochain rendez-vous des Bleus se situe donc entre la fin juin et début juillet, pour la traditionnelle tournée d'été. Et cette année, la formation de Fabien Galthié se rend en Argentine pour des matchs les samedis 6 et 13 juillet. Le lieu exact est encore à déterminer.

Mais la réelle nouveauté de cet été, c'est que le XV de France va affronter une sélection nommée XV Mondial, qui va regrouper des grands noms du rugby international. Selon les informations de Midi Olympique, elle sera entraînée par l'ex-coach des All Blacks Ian Foster et aura lieu au stade San Mames de Bilbao le samedi 22 juin.

Ce match de gala ne verra sans doute pas les cadres du XV de France, en raison des demi-finales de Top 14 qui ont lieu le même week-end.