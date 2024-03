Comme à La Rochelle où ils sont "concurrents" mais indissociables dans les récents succès du club, Uini Atonio et Georges-Henri Colombe se partagent depuis peu le poste de pilier droit en équipe de France. Après une première réussite à Cardiff, reste à confirmer face aux Anglais.

Le seul hic, c'est que les deux ne sont jamais ensemble sur le terrain. Atonio qui débute, Colombe qui le supplée : une situation que connaissent parfaitement les supporters rochelais mais aussi leurs adversaires, pour leur plus grand malheur.

Face au pays de Galles, ce schéma s'est réalisé pour la première fois le cas en équipe de France. À la 51e minute, Georges-Henri (25 ans, 1,93 m, 142 kg) faisait son entrée sur la mythique pelouse du Principality Stadium avec le succès que l'on connaît : beaucoup de puissance, un essai salvateur (son premier au niveau international), un précieux grattage pour une impression globale très positive. Le choix de Galthié de faire confiance à l'ancien racingman a payé, et, sauf blessure, l'enfant du 92 sera reconduit face à l'Angleterre lors du crunch (samedi, 21h). L'intéressé a déjà les crocs : "Je n'ai pas l'expérience de Uini et d'un crunch mais c'est toujours particulier de jouer les Anglais. Alors, un jour de plus ou de moins de repos, ça ne changera rien. Ce sera une première pour moi. J'ai hâte de découvrir."

Je regarde beaucoup ce qu'il fait et je m'inspire de lui

Retombé de son petit nuage de Cardiff, Colombe se projette avec appétit sur le choc de samedi soir, bien aidé par l'expérience et les 61 capes de Uini Atonio qui connaît lui parfaitement ces rendez-vous. "J'ai ressenti beaucoup de fierté lors de ma première sélection, confie-t-il, mais le groupe vit tellement bien que c'est facile de vite s'acclimater. Il faut garder les pieds sur terre, et continuer à bosser".

Que lui apporte au quotidien le vieux briscard rochelais (33 ans, 1,97 m, 147 kg) ? Une bonne dose de joie de vivre, déjà : "Beaucoup de conneries", s'amuse "GH" lors du point presse commun à Marcoussis. Mais pas seulement. "Uini m'amène beaucoup de choses. Dans le secteur de la mêlée, déjà, mais aussi dans le jeu. C'est un joueur intelligent dans le déplacement et ballon en main. Je regarde beaucoup ce qu'il fait et je m'inspire un peu."

À son arrivée à La Rochelle en 2022, il affirmait dès lors que son ascens serait plus rapide aux côtés de l'international tricolore: "Il est l'un des meilleurs à mon poste et cela va me permettre de progresser et faire évoluer mon jeu." Bingo. Devenu de plus en plus important dans le dispositif rochelais, Colombe a gravi progressivement les échelons jusqu'à être appelé en équipe de France après le match nul face à l'Italie. "Il est venu avec nous il y a trois ans lorsqu’il performait avec le Racing, justifiait Fabien Galthié avant Cardiff. Cela fait trois ans qu’on l’attendait. Il a mis du temps à nous rejoindre mais c’est son chemin. Il performe aujourd’hui avec La Rochelle. Il a de grandes qualités, je crois qu’il est prêt. Il est prêt dans son corps et dans sa tête."

Le futur Atonio ? Ça l'est déjà !

Le plus chevronné des piliers voit forcément d'un bon œil la montée en puissance de son poulain. Mais avec "Uini", le second degré n'est jamais loin. "On se supporte déjà en club... (rires). Non, c'est cool. On se complète que cela soit au Stade rochelais ou en équipe de France. Sur le terrain et en dehors aussi. Le voir aujourd'hui ici, c'est mérité. Il a encore du temps pour progresser, pour aller chercher cette petite marge qu'il peut encore atteindre, mais je suis très content qu'il soit avec nous. J'espère que ça va durer pour lui."

Jusqu'à endosser l'habit du successeur, celui que le XV de France recherche et n'a pas encore trouvé (le Néo-Zélandais d'origine est sorti de sa retraite internationale pour disputer le 6 Nations et reste flou sur son avenir en sélection) ? "Le futur Atonio ? Il l'est déjà", anticipe avec le sourire le pilier droit titulaire. Les caractéristiques physiques et rugbystiques des deux colosses sont évidentes, mais Colombe doit encore confirmer sur la scène internationale. Rien de mieux qu'un crunch pour ça. En attendant, avec les deux, c'est encore mieux pour les Bleus !