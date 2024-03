Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé ce vendredi la composition du XV de départ qui débutera la rencontre dimanche à Cardiff face au Pays de Galles (16h00, heure française). Le patron des Bleus a procédé à huit changements. Quatre joueurs fêteront leur première titularisation. Explications.

De nombreux changements

"Malgré la volonté d’avoir une cohérence et une logique, c’est peut-être le Tournoi où il y a le plus de premières capes. C’est un sentiment, nous ferons le bilan à la fin de la compétition. Pour expliquer ça, d’abord, il y a les faits en raison des cartons rouges, des blessures et donc des places qui se sont libérées. Mais aussi les performances des uns et des autres. J’ai toujours dit qu’il fallait venir chercher le maillot. C’est un peu ce qui s’est passé cette semaine mais aussi depuis cinq ans. Mais tout a été construit de façon cohérente. Ce sont des joueurs qui ont construit leur parcours avec des hauts et des bas, qui ont été endurants, résistants et opiniâtres."

La première titularisation d’Emmanuel Meafou

"D’habitude, je salue l’école de rugby qui a formé le joueur. Emmanuel a été formé dans un club australien à Brisbane au Brother Old Boys Rugby Union Club. Je pense qu’ils n’entendront pas mon message. C’est l’occasion de remercier la fédération australienne mais aussi le Stade toulousain qui a su le recruter pour lui donner une nouvelle chance de jouer au rugby. En Australie, il avait du mal. Le Stade toulousain a su en faire ce joueur qui est venu chercher ce maillot de l’équipe de France. Bravo à lui. C’est un joueur qu’on attendait depuis un an et demi. Il est venu s’entraîner avec nous l’an dernier. Malheureusement, il s’est blessé juste avant le début du Tournoi. Il devait être là dès le début, tout comme Thibaud Flament."

La première titularisation de Nicolas Depoortere

"Jo Danty est sanctionné, c’est dur pour lui. J’ai une pensée pour lui car aujourd’hui il est seul, à l’arrêt. Il a fait briller le XV de France. Nicolas Depoortère est avec nous depuis un an. Il était l’an passé avec les U20, mais venait s’entraîner avec nous pour nous challenger. Il a fait tous les entraînements collectifs du mardi et du mercredi. C’est donc une première sélection préparée depuis un peu plus d’un an. C’est une arrivée construite."

La première titularisation de Léo Barré

"Cela fait au moins deux ans qu’il vient travailler avec nous. Il était même venu il y a trois ans avec les espoirs du Stade français. Il connaît l’environnement de l’équipe de France. Il performe avec son club, il est polyvalent 10-15. Naturellement, il est venu chercher le maillot parce que Matthieu Jalibert s’est blessé. Notre réflexion nous a poussée à placer Thomas Ramos à l’ouverture. Il connaît bien le système, on le fait donc remonter d’un cran pour le mettre au milieu du jeu, pour peser au plus proche du ballon avec sa science du jeu. Léo Barré a des qualités de vitesse et aériennes. Un joueur de rugby qui va nous apporter énormément."

La première titularisation de Nolann Le Garrec

"Sa première tournée avec nous, c’était au Japon (juillet 2022). Il n’avait pas fait de feuille de match jusqu’à ce Tournoi. Mais il a fait trois entrées qui lui ont permis de venir chercher le maillot. Il est très fort avec le Racing, très fort avec nous depuis trois ans aux entraînements. Il est venu chercher son maillot de manière cohérente."

La première feuille de match de Georges-Henri Colombe

"Il est venu avec nous il y a trois ans lorsqu’il performait avec le Racing. Cela fait trois ans qu’on l’attendait. Il a mis du temps à nous rejoindre mais c’est son chemin. Il performe aujourd’hui avec La Rochelle. Il a de grandes qualités, je crois qu’il est prêt. Il est prêt dans son corps et dans sa tête."

Thomas Ramos titularisé à l’ouverture

"C’est un joueur qui connaît notre système par cœur. Quand il joue à l’arrière, c’est un deuxième dix. Je crois que c’est assez cohérent de lui donner cette responsabilité."

Julien Marchand plutôt que Peato Mauvaka pour débuter la rencontre

"Julien s’est blessé lors du match d’ouverture de la Coupe du monde face aux All Blacks. Sa blessure l’a sorti très longtemps des terrains. Il a passé beaucoup de temps à se rééduquer. Il revient au nom de l’émulation. Il nous semble qu’il va nous apporter sa détermination. C’est vraiment un sacré soldat. Plus on est dans le dur, plus il est fort. Ils sont plusieurs à avoir ce profil. Il fait partie des quelques symboles de cette équipe en termes de résilience. C’est donc le moment que nous avons choisi pour le faire débuter une rencontre. Mais Peato (Mauvaka) va finir le match avec les finisseurs. Et ce sont les finisseurs qui gagnent le match."

Alexandre Roumat plutôt que Cameron Woki sur le banc des "finisseurs"

"J’ai une pensée très forte pour Cameron (hors groupe). On a fait le choix de la fraîcheur et sur l’émulation. Alexandre Roumat est un joueur qui vient avec nous depuis deux ans pour travailler. Il performe avec son club. Il performe à différent poste, avec un profil aérien. Mais pas seulement. Il est aérien et combattant. Nous avons confiance en lui, il nous a fait jusque-là de bonnes entrées en jeu. On a donc privilégié la fraîcheur et la forme du moment pour laisser Cameron souffler, récupérer et revenir plus fort. Ce sont des moments particuliers, mais Cameron fait quand même parti du groupe France. Nous sommes vraiment dans le cas de l’émulation."