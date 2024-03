Ce mercredi soir, le FFR a communiqué les noms des six joueurs relâchés par le staff des Bleus avant le crunch, prévu samedi soir. Comme la semaine dernière, Cameron Woki et Posolo Tuilagi font partie des joueurs non retenus.

Cette semaine, le staff des Bleus mise sur la continuité après la large victoire tricolore à Cardiff dimanche dernier. Alors logiquement, le groupe des joueurs relâchés est quasiment le même qu'il y a sept jours. Dans cette liste, on retrouve une nouvelle fois Cameron Woki et Posolo Tuilagi. Le Racingman et le Perpignanais n'étaient déjà pas de la partie face aux Gallois, mais pour différentes raisons. Woki a dégringolé dans la hiérarchie au poste de deuxième ligne, alors que Tuilagi était souffrant avant la rencontre face au XV du Poireau. Ce mercredi, le nouveau phénomène tricolore s'est entraîné normalement, mais ne devrait pas affronter le XV de la Rose à Lyon. Pour continuer chez les avants, Dany Priso n'est pas non plus présent dans le groupe des 28. Frisch relâché Derrière, Émilien Gailleton et Antoine Hastoy font eux aussi partie des joueurs qui vont pouvoir profiter de quelques jours de vacances en l'absence de Top 14 ce week-end. Appelé à la surprise générale dimanche dernier, Antoine Frisch a découvert Marcoussis en ce début de semaine, et a été relâché ce mercredi soir, quelques heures après s'être entraîné pour la première fois lors de la séance à haute intensité. Les six joueurs relâchés Émilien Gailleton

Dany Priso

Antoine Frisch

Cameron Woki

Posolo Tuilagi

Antoine Hastoy